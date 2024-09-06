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2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行

2024年09月06日11:59 | 来源：人民网
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马达加斯加总统安德里·拉乔利纳在2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议上发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄

马达加斯加总统安德里·拉乔利纳在2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议上发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京9月6日电 （记者孙阳、栗翘楚）9月5日晚，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。马达加斯加总统安德里·拉乔利纳出席活动并发表主旨演讲，人民日报社副总编辑徐立京出席活动并致辞。

安德里·拉乔利纳总统在主旨演讲中表示，中国在过去几十年里实现了翻天覆地的转型，这种经验和榜样作用激励着所有人。马达加斯加正处于转型期，在此过程中需要可靠、可信的合作伙伴。欢迎具备投资能力和意愿的中国企业大规模投资马达加斯加，希望在能源、农业、贸易和旅游等优先经济领域建立有针对性的合作伙伴关系。

全国政协常委、浙江省工商联主席、温州市中非商会名誉会长南存辉，中国机械工业集团董事长张晓仑，中国交通建设集团董事长王彤宙，中国科协原副主席、中国农业大学原校长陈章良，中国铁路工程集团副总裁任鸿鹏，温州市中非商会会长许开裕出席活动并交流发言。

会议期间，中马两国产业界代表进行了合作项目签约。人民网记者 翁奇羽摄

会议期间，中马两国产业界代表进行了合作项目签约。人民网记者 翁奇羽摄

会议期间，围绕马达加斯加经济特区建设、旅游产业、能源矿产、现代农业等多个领域，中马两国产业界代表进行了一系列合作项目签约。

本次会议由马达加斯加总统府、马达加斯加外交部、马达加斯加驻华大使馆以及人民网、温州市中非商会共同主办。人民网董事长叶蓁蓁担任嘉宾主持。

图为2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议现场。人民网记者 翁奇羽摄

图为2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议现场。人民网记者 翁奇羽摄

(责编：申佳平、章斐然)
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