2024年上半年深市累计分红总额近500亿元
2024年08月31日16:48 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者黄盛）根据Wind数据统计，截至2024年8月31日，深圳证券交易所（以下简称“深市）共有311家公司发布2024年半年度分红预案，累计宣告分红总额497亿元。2024年半年报分红家数及预计分红总额同比增长658%、277%。
深交所相关负责人向记者表示，目前深市上市公司中期分红积极性明显提升，分红家数及金额大幅增长、创下新高。从预案情况看，18家分红金额5亿元以上，6家分红金额10亿元以上。
从实施情况看，截至2024年8月31日，深市已有33家公司发布实施权益分配公告，涉及红金额约90亿元。
(责编：郭思邈、吕骞)
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