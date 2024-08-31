人民网北京8月31日电 （记者杨曦）国家统计局31日公布数据显示，8月份，制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点；综合PMI产出指数为50.1%，比上月略降0.1个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。

制造业采购经理指数小幅回落

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月份制造业PMI降至49.1%，景气水平有所回落。

产需两端有所放缓。生产指数和新订单指数分别为49.8%和48.9%，比上月下降0.3和0.4个百分点，制造业企业生产和市场需求均有所放缓。从行业看，食品及酒饮料精制茶、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产指数和新订单指数均位于54.0%及以上，产需较快增长；化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工、专用设备等行业生产指数和新订单指数连续两个月低于临界点，供需两端偏弱。

高技术制造业和装备制造业重回扩张区间。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI分别为51.7%和51.2%，比上月上升2.3和1.7个百分点，重返扩张区间；消费品行业PMI为50.0%，位于临界点；高耗能行业PMI为46.4%，比上月下降2.2个百分点，高耗能行业景气水平偏弱且降幅较大，是本月制造业PMI回落的主要原因之一。

价格指数持续回落。受需求不足以及原油、煤炭、铁矿石等大宗商品价格波动等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为43.2%和42.0%，比上月下降6.7和4.3个百分点。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业的主要原材料购进价格指数和出厂价格指数回落幅度较大，相关行业市场价格总体水平下降。

大型企业PMI保持扩张。大型企业PMI为50.4%，比上月略降0.1个百分点，今年以来始终位于临界点以上，持续发挥支撑引领作用。中、小型企业PMI分别为48.7%和46.4%，比上月下降0.7和0.3个百分点，中小型企业生产经营压力有所加大。

非制造业商务活动指数扩张略有加快

8月份，非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点，景气度略有回升。

服务业商务活动指数升至扩张区间。服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.2个百分点，升至临界点以上。从行业看，暑期消费带动作用显著，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，业务总量保持较快增长；资本市场服务、房地产、居民服务等行业商务活动指数继续位于收缩区间，市场活跃度偏弱。从市场预期看，业务活动预期指数为55.4%，仍位于较高景气区间，其中邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业业务活动预期指数均位于60.0%以上高位景气区间，企业对相关行业发展更为乐观。

建筑业商务活动指数保持扩张。建筑业商务活动指数为50.6%，比上月下降0.6个百分点，仍位于扩张区间，表明受高温多雨天气等不利因素影响，建筑业生产施工扩张放缓。从市场预期看，业务活动预期指数为54.7%，比上月上升1.8个百分点，建筑业企业对近期市场发展信心增强。

综合PMI产出指数基本持平

8月份，综合PMI产出指数为50.1%，比上月略降0.1个百分点，继续位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动总体保持小幅扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为49.8%和50.3%。

(责编：杨曦、吕骞)

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