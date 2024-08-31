8月30日，华发股份发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业总收入248.42亿元，归母净利润12.65亿元，保持了强劲且稳定的盈利能力水平。

半年报显示，华发股份实现销售额452亿元。由上海、杭州、南京等核心城市组成的华东大区销售额达162.34亿元，销售占比35.9%；由广州、深圳等粤港澳大湾区城市及成都、长沙等中西部重点城市组成的华南大区，完成销售160.49亿元，占比35.5%；公司大本营珠海大区完成销售额120.25亿元，销售占比26.6%；北方区域完成销售8.91亿元，销售占比2.0%。

今年4月，在控股股东华发集团的大力支持下，华发股份在业内率先发布科技+好房子产品体系技术标准，从多方位、多维度将产品与数字智慧社区、智能家居、无人机服务等新科技相结合，在户型设计、建造工艺、材料材质、智能系统、通信连接等数十个方面实现创新。7月，华发股份发布《科技+好房子产品体系白皮书》，并联合中国房地产业协会牵头启动编制《智能家居技术应用标准》，以自身的科技创新为智能家居提供高质量、高标准的发展思路。

此外，上半年，华发股份通过巩固精品住宅为主业，商业运营、物业管理与上下游产业链为支撑的“1+3”发展格局，不断提质增效，激发业绩增长新动能。商业运营方面，华发商办凭借其前瞻的资产管理模式与稳健的经营表现，上半年实现租金收入3.68亿元，同比提升45.45%；物业管理方面，业务重点布局珠海、广州、上海、北京、杭州、南京等一线与强二线城市，经营成效稳步提升。物业服务上半年实现营收8.45亿元，同比增长26.69%；截至6月末收费建筑面积达3654万平方米，同比增长21.9%。

未来，华发股份将继续坚持稳健经营、创新驱动的发展理念，不断提升自身综合实力与核心竞争力，实现企业可持续、高质量发展。

(责编：董童、李源)

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