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深交所：已有2160家公司披露上半年业绩 合计营收超7万亿

2024年08月31日09:40 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者黄盛）深圳证券交易所（以下简称“深交所”）数据显示，截至8月28日，深交所已有2160家上市公司披露上半年经营业绩，合计实现营业收入超7.26万亿元，实现扣非后净利润超4107亿元。

深交所相关负责人向记者表示，已披露半年报的实体公司中，有1667家实现盈利，其中619家盈利超过1亿元，142家盈利超过5亿元。部分公司业绩增长迅速，实体公司中有449家公司净利润同比增长幅度超过50%；276家公司净利润同比增长幅度超过100%。

另据深交所数据显示，截至2024年8月28日，深市龙头公司（按8月28日市值排名前一百）中，已有76家披露2024年半年度报告。

具体来看，在上市公司收入方面，上述深交所76家公司2024年上半年合计实现营业收入2.84万亿，其中55家公司营业收入同比增长，占已披露公司数量的比重72%，较上年同期提升2.6个百分点。在上市公司利润方面，上述76家公司上半年合计实现净利润2559.01亿元，同比增长12.61%，合计实现扣非净利润2429.00亿元，同比增长17.04%。

上述76家公司2024年第二季度合计实现收入1.48万亿元，环比增长8.52%；净利润1351.42亿元，环比增长11.91%，76家公司利润总数已连续两个季度实现环比增长。

此外，分行业来看，深交所数据显示，截至2024年8月27日19时，35家半导体行业（申万二级）公司中已有24家公司披露上半年经营业绩，合计实现归属于上市公司股东的净利润71亿元，同比增长99.03%；合计扣非后净利润64亿元，同比增长151.89%。上述24家公司中，有20家公司实现盈利。其中，19家公司净利润实现同比增长。

 深交所相关负责人告诉记者表示，通信行业上市公司上半年业绩亮眼。业绩增长的原因包括受益国内算力需求强劲，算力集群逐步投入营运；海外布局加速，销售收入增长；研发取得阶段性成果等。

在农林牧渔产业方面，Wind数据统计显示，截至8月27日，深交所共有38家农林牧渔产业相关上市公司披露2024年半年度报告，其中有20家公司实现净利润同比增长，占比达52.63%。与此同时，还有19家相关公司披露2024年上半年业绩预告，其中有9家公司预计实现净利润同比增长。  

(责编：郭思邈、吕骞)
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