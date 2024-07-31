人民网记者 许维娜 王天乐 魏青成 王晓啸

【观点摘要】

·党的二十届三中全会明确提出“加快建设海南自由贸易港”。

·六年来，海南自由贸易港建设呈现出“规范、便利、优质”的显著特征。

·未来五年，海南自由贸易港要继续在制度系统集成上下功夫，在改革实效上做文章，积极开展首创性、集成式探索。

23.4%——这是六年来自贸港货物进出口的平均增幅，今年上半年，海南货物贸易进出口同比增长13.8%，突破1300亿元。

36.1%——这是六年来自贸港实际使用外资的年均增速，位居全国前列。

99.5%——这是去年海南省空气质量优良天数比例，反映环境质量，达到历史最好水平。

……

六年来，海南自贸港建设取得长足进步。海南在以制度集成创新为核心的全面深化改革开放进程中实现了“速度、质量、效益”的并驾齐驱。

对外开放是我国的基本国策，以开放促改革是改革开放的实践逻辑。海南自由贸易港作为我国对外开放的新高地，具有重要的战略地位和巨大的发展潜力。

近日，国家发展改革委对外经济研究所所长、研究员罗蓉做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系，是我国全面深化改革开放的重大举措。

六年来，海南自由贸易港建设呈现出哪些特征？

“海南省是中国最大的经济特区、唯一的中国特色自由贸易港，在我国对外开放中发挥着重要的窗口作用。”罗蓉表示，六年来，海南全面深化改革开放，自由贸易港建设呈现出“规范、便利、优质”的显著特征。

具体而言，“规范”主要体现在法治海南、依法治理上。六年时间建立了以海南自由贸易港法为基础，以地方性法规和商事纠纷解决机制为重要组成的自由贸易港法治体系。围绕海南自由贸易港法，海南省出台了31部配套法规，为自由贸易港政策制度实施完善法律依据，为经营主体提供与国际接轨的法律服务。

“便利”主要体现在贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输来往“五个”自由便利和“一个”数据安全有序流动上。贸易和投资实施了全国最简洁的清单化管理，六年来贸易和投资年均增长均在20%以上；为便利跨境资金流动，自贸港建立了多功能自由贸易（FT）账户，2023年人民币跨境收付额是2019年的11倍多；为促进数据安全有序流动，我国在海口成立国际通信业务出入口局，不断完善对外交流信息基础设施。此外，自贸港还对59个国家的人员扩大了免签进出事由范围，运输来往的国际航线网络也得到进一步优化。

“优质”主要体现在海南现代化产业体系的建设上。海南自由贸易港依法保护和促进体现新质生产力的产业发展，旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带特色高效农业，四大主导产业增加值对海南经济增长贡献率超过六成，较六年前提高10个百分点。南繁、深海、航天三大未来产业也在不断培育壮大，特别是南繁种业产值已经突破120亿元。

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，共提出300多项重要改革举措，再次提出“加快建设海南自由贸易港”。

全面深化改革，海南着力点在哪？

罗蓉表示，未来五年，海南自由贸易港要突出重点，继续在制度系统集成上下功夫，在改革实效上做文章，积极开展首创性、集成式探索，加快构建更高水平开放型经济新体制。

罗蓉还强调，在共建“一带一路”高质量发展引领下，海南自由贸易港将以制度型开放为重点，在产权保护、产业补贴、环境标准、劳动保护、政府采购、电子商务、金融等领域，与国际通行规则相通相容，并在部分优势领域探索形成引领全球的高水平规则标准。同时，聚焦投资、贸易、金融、创新等对外交流合作的重点领域，深化体制机制改革，完善配套政策措施，为推动建设我国更高水平开放型经济新体制探路开路，为携手共建开放型世界经济提供中国方案。

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(责编：王震、吕骞)

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