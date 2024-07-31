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财政部：不断加强财政宏观调控 深化财税体制改革

2024年07月31日14:47 | 来源：人民网
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人民网北京7月31日电 （记者王震）7月31日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。财政部副部长王东伟表示，近年来，财政部聚焦推动高质量发展这一首要任务，持续优化财政政策供给，加强战略任务资金保障，强化财税制度支撑，深化国际财金合作，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

一是加强和改进财政宏观调控，连续实施积极的财政政策，组合运用赤字、专项债券、财政补助、贴息、税收等多种政策工具，促进经济持续回升向好。

二是注重强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，加大对科技、教育、农业农村、生态保护等重点领域的投入，推动高质量发展的成色更足更浓。

三是围绕构建高水平社会主义市场经济体制，持续深化财税体制改革，努力为高质量发展注入动力活力。

四是坚持主动对接国际高标准经贸规则，深度参与全球经济治理，持续推进高水平对外开放。

下一步，财政部将不断加强财政宏观调控，深化财税体制改革，提升财政治理效能，为全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大更多财政贡献。

(责编：王震、吕骞)
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