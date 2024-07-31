人民网北京7月31日电 （记者王震）社会保障关系群众的幸福冷暖和社会公平。7月31日，在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，财政部综合司司长林泽昌表示，党的十八大以来，党中央把社会保障体系建设摆在更加突出的位置。财政部门按照党中央决策部署，紧盯老百姓关心的事，优先支持保障和改善民生。总的来看，财政资金安排的“民生含量”不断增加，人民生活“安全网”越织越密、越兜越牢。

林泽昌表示，党的二十届三中全会对民生保障作出新的部署，财政部门将加大投入，完善机制，与相关部门一道，把老百姓关心的事一件件办好。

在“老有所养”上，完善基本养老保险全国统筹制度，健全筹资和待遇合理调整机制，逐步提高城乡居民基本养老保险基础养老金。支持优化基本养老服务供给，加快补齐农村养老服务短板，保障好特殊困难群体基本养老服务需求。

在“病有所医”上，健全城乡居民医保筹资机制，深化医保支付方式改革，完善大病统筹和医疗救助制度，加强医保基金监管。支持健全公共卫生体系，深化以公益性为导向的公立医院改革。加强长期护理保险制度顶层设计。

在“劳有所得”上，加强与就业政策协调联动、同向发力，完善高校毕业生、农民工等重点群体的就业支持体系，健全终身职业技能培训制度，着力解决结构性就业矛盾。

在“幼有所育”上，完善生育支持政策体系和激励机制，加强普惠育幼服务体系建设，推动建设生育友好型社会。

(责编：王震、吕骞)

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