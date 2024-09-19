人民网记者 许维娜 王晓啸 魏青成

【观点摘要】

·能源转型是经济社会发展全面绿色转型的“牛鼻子”。

·以能源“含绿量”提升发展“含金量”。

·加快全面绿色转型，实现高质量发展和高水平安全良性互动。

一度电，足以灌溉大约0.14亩的田地，或使一只节能灯持续亮起约90小时，一度电有着诸多重要用途。

如今，充分利用资源和实现高效循环利用已成为高耗能企业的普遍理念。在浙江，一家石化企业的调度中心里一派忙碌景象。该企业通过推行“区域一体化、工艺绿色化、能量最优化、设备高效化、管理智慧化”等举措，成功实现了节能、减污、降碳与增效的多赢局面。

这一系列的实践成果，正是我国众多企业积极落实国家全面绿色转型部署的生动写照。

一组令人瞩目的数据，见证着我国经济的绿色之变。十年来，我国积极推进产业结构调整与优化升级，大力发展节能降碳技术及产业，全面提升能源效率。在此过程中，能耗强度持续下降，累计节约能源消费量约达 14 亿吨标准煤，同时减少二氧化碳排放量约 30 亿吨。

前不久，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》），首次在中央层面对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。

日前，国家发展改革委能源所可持续中心主任、研究员田智宇在做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，能源转型是经济社会发展全面绿色转型的关键所在。《意见》对稳妥推进能源绿色低碳转型进行了专章部署，强调要持续强化节能、提高能效，推动非化石能源逐步替代化石能源，并加强化石能源的清洁高效利用。这是从源头上减少不可再生能源投入、降低污染物和碳排放的根本之策。

“能源转型亦是经济社会发展全面绿色转型的重要驱动力。”田智宇说道，当前，伴随新能源、电动汽车等新兴技术与产业的迅速崛起，我国已然处于新一轮能源革命和工业革命的发展前沿地带。

《意见》强调，坚持创新转型。强化支撑绿色转型的科技创新、政策制度创新、商业模式创新，推进绿色低碳科技革命，因地制宜发展新质生产力，完善生态文明制度体系，为绿色转型提供更强创新动能和制度保障。

在新形势下，我国能源绿色低碳转型升级的重点是什么？

对此，田智宇分析称，能源绿色低碳转型是一项系统工程。《意见》对能源绿色低碳转型的要求，既体现在能源供给侧，也涵盖了空间格局优化、产业结构转型、交通运输和城乡建设发展转型以及科技创新等诸多方面。

当前，国内外发展形势日益复杂，能源转型步入攻坚克难的关键时期。田智宇结合《意见》部署，认为应从以下两方面发力：

一是坚定绿色低碳转型战略定力，加速能源供需一体化变革。始终将节能提高能效视作满足需求增长的首要能源，以更高水平、更高质量推进节能工作，不但要提升能源利用的技术效率，还要提高经济、社会及环境效益。同时，正确认识并把握我国新能源资源、技术及产业优势，将高质量发展新能源作为根本出路，加快推动主体能源的更替。

二是鼓励探索创新，以能源的“含绿量”提升发展的“含金量”。我国能源需求总量庞大、应用场景丰富、市场创新活跃，处于全球能源转型发展的前沿地带。要在节能环保、清洁能源、电动汽车等产业已取得先发优势的基础上，进一步深化绿色低碳科技研发、政策制度、商业模式等方面的创新，不断创造新供给、激发新需求、催生新动能，铸就面向未来的新产业、新技术、新优势。

田智宇以白鹤滩水电站为例进行深入阐释。地处川滇交界、长江上游的白鹤滩水电站全力运转，令人惊叹的是，仅需短短7毫秒，清洁电力便能够跨越2000多公里的距离，送达江苏。得益于白鹤滩—江苏特高压直流工程投产，绿电通过这条“高速公路”实现西电东送，年输送电量相当于南京市半年的用电量，为江苏高质量发展注入强劲动力。

在北京市副中心，能源绿色低碳转型也取得了明显成效。通过深化能源绿色化与数字化融合，积极践行“引绿、赋数、提效、汇碳”创新路径，以“分布式光伏+地缘热泵能源站+引入域外绿电”增绿能源供给侧，以“绿色建筑+交通电气化+碳资产管理”减碳能源消费侧，以“智能楼宇+智慧能源管理系统”推动节能提效降碳，实现了能源绿色低碳转型与新型城镇化建设、能源电力安全保障水平协同提升。

能源安全是全社会普遍关注的问题。那么，如何将能源的绿色低碳转型与保障能源安全相结合？

田智宇还表示，能源安全关乎国计民生，是须臾不可忽视的 “国之大者”。能源绿色低碳转型与增强安全保障能力一致，且能不断增添保障能源安全、生态安全、产业链供应链安全的底气。例如，开发利用可再生能源可降低油气进口依赖；强化节能提高能效，推进生产方式和消费模式绿色低碳转型，能降低全社会资源环境等要素投入代价，增强经济安全、生态安全保障能力。

【相关阅读】

中国经济微观察：共建“一带一路”下一个金色十年可期

中国经济微观察：用发展的眼光看待问题 以进取的姿态解决问题

中国经济微观察：以“不进则退、慢进亦退”的战略紧迫感 加快做强做优做大数字经济

中国经济微观察：持续巩固增强内需主动力 全年主要预期目标有望圆满完成

中国经济微观察：我国外贸三大支撑力凸显 六方面实现促稳提质

中国经济微观察：我国文化市场循环畅通 文化产业繁荣向好

中国经济微观察：赢得优势、赢得主动、赢得未来 实行更积极主动的开放战略

中国经济微观察：加快完善银发经济支持政策体系 重视科技第一动力作用

中国经济微观察：“含金量”“含新量”不断提升 中国经济新动能加速形成

中国经济微观察：新质生产力赋能高质量发展 经济“压舱石”“助推器”作用凸显

中国经济微观察：京津冀协同发展十年：优势互补形成实践价值 互利共赢收获亮眼成绩

中国经济微观察：绿色转型赋能高质量发展 加速深挖“第二矿山”潜力

中国经济微观察：新机遇、新趋势汇聚新动能 战略性新兴产业持续发展壮大

中国经济微观察：消费市场亮点频现 发挥中国经济持续向好重要支撑作用

中国经济微观察：一季度中国经济稳中有进 “奋力一跳”能够实现全年预期目标

中国经济微观察：我国外贸开局有力、起势良好 有望延续稳定增长势头

中国经济微观察：高水平对外开放持续推进 透视中国经济向“新”力

中国经济微观察：大力发展绿色储粮 耕好减损“无形良田”

中国经济微观察：乘势而上再出发 中国品牌与世界共享发展机遇和成果

中国经济微观察：中国新能源产业活力涌动 优质产能助力全球可持续发展

中国经济微观察：开放合作是唯一选择 欧盟对中国电动汽车反补贴调查指控不实

中国经济微观察：防霉保粮促减损 颗粒归仓保安全

中国经济微观察：加大改革力度 确保人民群众从改革中获益

中国经济微观察：打通束缚新质生产力发展堵点 进一步全面深化改革

中国经济微观察：海南自贸港6年：新高地，新作为

中国经济微观察：“两新”政策落地显效 不断激发投资活力

中国经济微观察：为什么要加快经济社会发展全面绿色转型？权威部门解读

中国经济微观察：“两新”加力政策促进消费需求 带动多领域增长

中国经济微观察：绿色转型风劲吹 产业结构焕新颜

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经