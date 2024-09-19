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中消会：食品企业要强化质量意识树立品牌信仰

2024年09月19日10:17 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（简称中消会）了解到，9月14日，2024年中国国际服务贸易交易会系列活动之一的“第二届食品品牌建设与可持续发展国际大会”在北京举行。

会上，中消会理事长张沁荣表示，食品行业品牌建设与质量提升不仅是企业自身发展的内在要求，更是关乎国家形象、人民福祉的重大课题。她表示，企业要强化质量意识，树立品牌信仰；创新驱动发展，提升产品竞争力；加强品牌建设，提升国际影响力；践行绿色理念，实现可持续发展。

市场监管总局食品抽检司副司长梁钢表示，2024年上半年全国食品安全抽检结果显示，我国食品安全状况总体稳定，强调食品企业要更加积极履行社会责任，提升产品品质和品牌形象，全面提高食品安全风险管理水平。

会上，中消会副理事长兼秘书长王昆以碳足迹管理助力食品行业的可持续发展为切入点，分享了中消会在推动食品行业高质量发展方面的工作成效，探讨了如何通过建立核算规则和标准、背景数据库以及产品碳标识认证制度来推动产品碳足迹管理体系的建设。

(责编：郝帅、高雷)
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