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财经观察：从跨境投资向“新”看中国市场潜力

人民网记者 杨曦
2024年09月12日08:53 | 来源：人民网
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近日，梅赛德斯-奔驰集团宣布将与中国合作伙伴共同投资超140亿元人民币，丰富中国“智造”产品阵容。今年以来，德国企业对华投资热度持续攀升：大众汽车集团在合肥设立德国总部以外的最大研发中心，宝马集团增资200亿元人民币用于沈阳工厂规模升级和技术创新，拜尔集团宣布在江苏启东建设全新的供应中心。

此外，随着中国金融开放广度深度不断拓宽，跨境投融资便利化程度提升。近期，多家外资金融机构在华新发产品、开展新业务，重点投向新质生产力产业链、科技升级赛道等领域，加码布局中国优质资产。不仅是外资金融机构，来自中东的各类资金对中国资产关注度也在上升，多家机构先后对中国人工智能、生物医药等公司进行调研。

一系列迹象表明，伴随着中国高质量发展稳步推进，跨境投资释放出强烈的向“新”信号，中国市场潜力有望得到深度发掘。

“中国不断扩大开放、优化营商环境，为外资跨国公司在华发展创造了良好机遇。”在9月8日举办的第二十四届中国国际投资贸易洽谈会上（以下简称投洽会），施耐德电气全球供应链中国区不动产和可持续发展副总裁王尚表示，中国的数字化、绿色低碳转型发展持续向好，这让企业对在中国发展充满信心。

国务院发展研究中心对外经济研究部副部长罗雨泽分析，在国际形势复杂背景下，跨国公司依然看好中国市场，在于中国超大规模市场优势、完善的产业配套、丰富的人力资本和研发投入以及高水平的开放平台等因素。

投资向“新”的趋势体现在了相关数据上。今年前7月，我国高技术制造业实际使用外资695.8亿元人民币，占全国实际使用外资的12.9%，较去年同期提高2.6个百分点。

摩根士丹利首席中国经济学家邢自强认为，中国在全球产业链中的地位正在持续上升，特别是在新能源、机器人技术和人工智能等前沿制造业领域，不仅为中国企业提供了转型升级的机遇，也为外资企业特别是制造业企业在华投资提供了新的增长点。

为进一步促进高质量对外开放，增强中国市场的磁吸力，相关政策措施仍在加快落地。

7月26日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布公告，修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，多项优化举措使境外机构投资中国市场更加便利。

9月8日，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》发布，负面清单限制措施由31条减至29条。新版“负面清单”再度瘦身，释放出积极鲜明的开放信号。

“作为全球经济增长的强大引擎，中国不断推进高质量发展，为跨国企业发展壮大提供了更为广阔的空间。”“近年来，中国推进高水平对外开放，进一步吸引和稳定了外商投资。”沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔—法季如是说。

(责编：杨曦、吕骞)
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