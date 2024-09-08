人民网记者 栗翘楚

到小城消暑，乘坐直升飞机俯瞰美景，到夜市里品尝各色小吃……受需求拉动、供给创新和政策促进等多重因素的影响，暑期文旅市场成为拉动消费的引擎。

据文化和旅游部消息，根据国内旅游抽样调查统计结果，今年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%；国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19%。据国铁集团统计，今年7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.87亿人次，同比增长6.7%，日均发送旅客1431.2万人次，创暑运旅客发送量历史新高。

每当夜幕降临，山西省晋城市南大街、物贸小吃城、万品汇等“烟火气”集聚区各色美食、烧烤、小吃吸引市民和游客前来打卡品尝。

“我特别喜欢这里的夜市，不仅能品尝到各种美食，还能边走边回忆小时候的场景。”市民张女士表示，如今城市的夜经济越“夜”越繁华，感受到了这座城市的活力和魅力。

“夜经济”是城市拉动消费、驱动旅游经济增长的重要引擎。有数据显示，我国60%以上的消费发生在夜间，夜间经济市场规模已超过50万亿元。从“夜市桥边火”到“千灯夜市喧”，“夜经济”的繁荣度被视作城市经济便利度和活跃度的“晴雨表”。

商务部研究院流通与消费研究所副研究员梁威表示，当前居民消费需求呈现个性化、体验化、品质化的发展趋势，夜间经济提供的多元化、融合化、体验型消费场景，有助于拓展消费空间，更好满足居民消费升级需求并释放消费潜能，增加就业机会，促进城市经济增长，更好贯彻落实扩大内需战略。

这个暑期，低空旅游逐渐成为市场新宠，不论是无人机摄影，还是全国各大景区推出的直升机游览、动力滑翔伞等新项目，低空经济正为文旅行业带来“新视野”。

“在直升机上面，我看到百花寨群山环绕，满目葱茏，真的非常漂亮！”从直升飞机上下来的游客黄先生说。湖南省益阳市安化县百花寨景区相关负责人介绍，景区新近推出直升飞机游览项目，目前已开通两条飞行线路。

空中俯瞰百花寨，令人心旷神怡；在露营基地晨观日出云海，夜赏璀璨星空；坐上游轮，沉浸式感受安化山城夜色美景……据安化县文旅部门统计，今年上半年安化共接待游客590万人次，同比增长13.75%；旅游综合收入52.97亿元，同比增长13.05%。

北京航空航天大学人文社会科学学院教授沈映春表示，低空经济具有空间立体性、区域依赖性、产业融合性以及辐射带动性等特征。当前，我国低空经济产业已经形成完整的产业链，其在具体应用场景的实践展开依赖于上中游产业链与下游产业链的融合衔接。

除新业态、新模式的不断涌现，游客对于目的地也有了更多选择。从吉林延吉到云南大理，从新疆布尔津到广西阳朔，越来越多下沉市场受到游客欢迎。

在距离宁夏回族自治区中卫市海原县城40公里的贾塘乡，新开业的商贸综合体亮晶晶已经成为周边5万村民的固定活动场所。亮晶晶经营面积600平方米，集中了百货、生鲜、服饰、儿童乐园、餐饮等多种业态。周边村民到了晚上都爱到楼上下棋、烧烤、聊天。开业近一年营业额近千万。开业之初就申请政府消费券，让消费券在乡村使用成为一种时尚。

县城位于“城尾乡头”，连接城市、服务乡村。下沉市场不断扩容，持续释放多层次消费需求，展现出强劲的活力。

借着县域商业体系建设、城市一刻钟便民生活圈建设的东风，近年来，宁夏回族自治区已经相继在县域乡镇建成比肩地市的五星级农贸市场、商贸中心、商业街区等。“潮品”优品跟着商业下沉融入乡村，不断丰富群众精神文化生活，为乡村消费提档升级。

据统计，我国县域占国土面积的90%以上，人口占全国的70%以上。近年来，随着互联网的发展、基础设施的完善以及城乡居民消费加快升级，各行各业纷纷抢滩县域消费“新蓝海”。

业内人士表示，增加消费供给、完善基础设施、丰富消费场景是进一步提升县域经济的主要抓手。县域旅游的持续火热有望带动地方建设进一步提速，而地方基础设施建设也将反哺县城各产业的发展，形成正循环。

(责编：方经纶、高雷)

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