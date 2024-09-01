沪市半年报：营收25万亿元 八成公司实现盈利
2024年09月01日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京9月1日电 （记者黄盛）截至8月31日，沪市公司的半年报基本披露完毕。上交所数据显示，2024年上半年，沪市公司合计实现营业收入24.94万亿元，同比基本持平，净利润2.36万亿元，扣非后净利润2.26万亿元，同比增长0.3%。
其中，今年第二季度沪市公司利润增速实现转正。经上交所初步统计，沪市公司第二季度实现营业收入12.77万亿元，实现净利润1.18万亿元、扣非后净利润1.13万亿元，净利润和扣非净利润同比增长2.4%和2.6%。
分板块看，沪主板实现营业收入24.29万亿元，净利润2.32万亿元，扣非后净利润2.24万亿元。科创板实现营业收入0.65万亿元，同比增速达2.7%。科创板公司2024年上半年研发投入合计782亿元，研发强度保持在12%以上水平。
盈亏面看，沪市近1800家公司实现盈利，占比约八成，其中900余家盈利过亿，220余家盈利超十亿，39家盈利过百亿；850余家净利润同比增长，近240家净利润增幅超50%，120余家增幅超100%，110余家扭亏为盈。
此外，上半年沪市实体企业合计实现营业收入20.68万亿元、净利润1.09万亿元、扣非后净利润1.00万亿元。其中，第二季度实现营业收入10.64万亿元、净利润0.56万亿元、扣非后净利润0.51万亿元，环比分别增长6.0%、7.7%、5.1%。
分行业表现看，上交所数据显示，超九成行业保持盈利，社会服务、汽车、有色金属、公用事业、轻工制造、食品饮料、电子等大类行业上半年净利润增幅居前，同比增速达378%、45%、43%、22%、18%、17%、12%。
(责编：乔业琼、吕骞)
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