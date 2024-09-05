8月28日，东方雨虹发布2024半年报告。报告期内，公司实现营业收入152.18亿元，同比下降9.69%；其中零售业务实现营业收入54.38亿元，同比增长7.66%；归属于上市公司股东的净利润9.43亿元，中报拟10派6元。

从年中数据来看，零售业务占比持续提升至35.74%。在家庭修缮领域，雨虹到家服务线下运营中心、社区服务站超1200家，遍布全国31个省（直辖市）164个城市；线上推出“雨虹到家服务小程序”，实现线上线下结合，以技术+渠道优势抢占市场份额；民建集团在传统的防水业务基础上，扩充至防水防潮、墙面涂装、瓷砖铺贴、缝隙美化、密封胶粘、管道铺设6等大维度，同时还在孵化厨卫五金、工具耗材、家用电线等新品类，可全面满足家装过程中各类施工场景下的多样化需求。

此外，东方雨虹相关负责人表示，今年以年，该公司在海外建厂、新品上市、渠道扩充等均加速布局：旗下天鼎丰与沙特工业城市和技术园区管理局签约，建设天鼎丰中东生产基地项目，包含2条玻纤增强型聚酯胎基布生产线和2条聚酯胎基布生产线；东方雨虹休斯敦生产研发物流基地奠基仪式暨国际化新征程启动仪式在美国举行；马来西亚新品上市发布会举行，推出外露防水，无尘瓷砖胶、填缝剂等多系列产品；与泰国TOA集团签署MOU战略合作协议，共谋泰国建材市场新合作；与菲律宾EEI集团签署战略合作协议共同开拓菲律宾市场。

(责编：董童、李源)

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