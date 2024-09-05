人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部：上半年开工建设农村户厕120多万户

2024年09月05日08:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月5日电 （记者李栋）记者从农业农村部乡村建设促进司召开的农村厕所革命技术服务工作调度会上获悉，上半年开工建设农村户厕120多万户。

改善农村人居环境，事关广大农民根本福祉，事关美丽中国建设。中央农村工作会议强调，扎实有序推进乡村建设，深入实施农村人居环境整治提升行动。

近年来，各地区各部门把扎实推进农村人居环境整治提升作为实施乡村振兴战略的重点任务，村庄环境基本实现干净整洁有序，农民群众环境卫生观念发生可喜变化，生活质量普遍提高，为乡村全面振兴提供了有力支撑。

相关负责人介绍，今年以来，农业农村部会同各地各有关部门坚持数量服从质量、进度服从实效、求好不求快，扎实稳步推进农村厕所革命。“农村厕所革命技术服务团队下沉到22个中西部和东北等省份基层一线改厕现场，帮助选择适宜技术模式，实打实解决技术难题，培养地方人才队伍，有力夯实了改厕质量。”

小厕所大民生。改厕、污水垃圾治理等关键小事与农民生产生活息息相关。统计数据显示：全国农村卫生厕所普及率超过73%，农村生活垃圾进行收运处理的行政村比例稳定在90%以上，农村生活污水治理（管控）率达到40%以上。

“下一步，要聚焦改厕模式优化提升、急需急用标准制修订、新技术新产品研发、管护服务常态长效、前瞻性研究和技术储备等方面，加强科研攻关和示范推广，以点上探索带动面上工作整体提升。”该负责人说，要完善措施办法，建立面向需求的工作体系，联合地方共同开展服务，上下贯通壮大队伍力量，持续完善评价管理机制，推动技术服务取得扎实成效，为农村厕所革命提质增效提供技术支撑和服务保障。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：上半年开工建设农村户厕120多万户
　　人民网北京9月5日电 （记者李栋）记者从农业农村部乡村建设促进司召开的农村厕所革命技术服务工作调度会上获悉，上半年开工建设农村户厕120多万户。 改善农村人居环境，事关广大农民根本福祉，事关美丽中国建设。…
能源转型涌“绿”潮 释放高质量发展新动能
　　近年来，我国能源发展成绩亮眼，供能结构持续优化，能源行业减排增效，新型储能、风光发电、虚拟电厂等蓬勃发展，产业转型升级向“绿”而兴。 国务院新闻办公室29日发布的《中国的能源转型》白皮提到，中国的能源转型，立足于高质量发展，加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，为经济社会发展提供坚强的能源保障。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部