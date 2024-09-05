人民网北京9月5日电 （记者李栋）记者从农业农村部乡村建设促进司召开的农村厕所革命技术服务工作调度会上获悉，上半年开工建设农村户厕120多万户。

改善农村人居环境，事关广大农民根本福祉，事关美丽中国建设。中央农村工作会议强调，扎实有序推进乡村建设，深入实施农村人居环境整治提升行动。

近年来，各地区各部门把扎实推进农村人居环境整治提升作为实施乡村振兴战略的重点任务，村庄环境基本实现干净整洁有序，农民群众环境卫生观念发生可喜变化，生活质量普遍提高，为乡村全面振兴提供了有力支撑。

相关负责人介绍，今年以来，农业农村部会同各地各有关部门坚持数量服从质量、进度服从实效、求好不求快，扎实稳步推进农村厕所革命。“农村厕所革命技术服务团队下沉到22个中西部和东北等省份基层一线改厕现场，帮助选择适宜技术模式，实打实解决技术难题，培养地方人才队伍，有力夯实了改厕质量。”

小厕所大民生。改厕、污水垃圾治理等关键小事与农民生产生活息息相关。统计数据显示：全国农村卫生厕所普及率超过73%，农村生活垃圾进行收运处理的行政村比例稳定在90%以上，农村生活污水治理（管控）率达到40%以上。

“下一步，要聚焦改厕模式优化提升、急需急用标准制修订、新技术新产品研发、管护服务常态长效、前瞻性研究和技术储备等方面，加强科研攻关和示范推广，以点上探索带动面上工作整体提升。”该负责人说，要完善措施办法，建立面向需求的工作体系，联合地方共同开展服务，上下贯通壮大队伍力量，持续完善评价管理机制，推动技术服务取得扎实成效，为农村厕所革命提质增效提供技术支撑和服务保障。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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