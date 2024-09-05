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能源转型涌“绿”潮 释放高质量发展新动能

人民网记者 王绍绍
2024年09月05日08:58 | 来源：人民网
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近年来，我国能源发展成绩亮眼，供能结构持续优化，能源行业减排增效，新型储能、风光发电、虚拟电厂等蓬勃发展，产业转型升级向“绿”而兴。

国务院新闻办公室29日发布的《中国的能源转型》白皮提到，中国的能源转型，立足于高质量发展，加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，为经济社会发展提供坚强的能源保障。

近日印发的《能源重点领域大规模设备更新实施方案》（下称《方案》）进一步释放构建清洁低碳安全高效的能源体系、培育和发展新质生产力的明确信号。

“加快火电数字化设计建造和智能化升级”“提升配电网承载力，满足分布式新能源和电动汽车充电基础设施发展”“将清洁取暖设备纳入大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案”“推动建设节能环保、灵活高效的新一代煤电机组”……《方案》围绕推进火电设备更新和技术改造、推进风电设备更新和循环利用、推进清洁取暖设备更新改造提出多项要求。

设备更新改造助力能源行业向“绿”而行，为经济社会高质量发展保留清洁底色。

国家能源局最新数据显示，截至7月底，全国累计发电装机容量超31亿千瓦，同比增长14%。其中，太阳能发电装机容量约7.4亿千瓦，同比增长49.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.8%。1至7月份，全国新增发电装机容量18484万千瓦，其中风电、太阳能发电新增装机容量分别为2991万千瓦、12353万千瓦。

近年来，全国各地积极推动能源领域设备更新，新技术、新产品、新装备不断涌现，科技创新驱动能源产业提质增效，释放绿色转型新动能。

在山东，橇装式光热循环加热装置助力节能减排，通过集热器收集太阳能辐射，将其转换为热能，并结合光热蓄能、燃气辅助蓄能技术，以水作为传热介质，把热量源源不断的输送至换热装置，实现清洁供热；在四川，开展离网电解水制氢、统筹推进加氢站与充电基础设施规划建设、对加氢站参照充电基础设施给予补助等一系列举措“氢”装上阵，为能源绿色发展保驾护航；在天津，当地在2024年计划投资超过7亿元升级老旧电缆、开关柜、老旧杆塔等关键电力设施，预计更新升级高耗能变压器400余台，降低输电损耗……近期，能源设备不断更新，能源产业正在生发“绿”芽。

业内专家建议，能源设备更新要聚焦能源消耗和碳排放重点设备产品两大重点，推动先进产能、高效产品比重提升，从源头上节能降耗，促进设备产品更新与新能源、新材料、数字经济应用等深度融合，不断挖掘跨行业跨领域节能降碳潜力。

从“绿色制造”到“制造绿色”，在能源行业向“绿”而行的过程中，科技创新发挥着主导作用。近年来，我国多个重点能源消费领域吹起了一阵“绿”色风潮。工业园区、生产厂区、港口等多种用能场景节能减排技术频频上新，为能源绿色转型添能蓄势。

在辽宁沈阳，产业园区充分挖掘槽式太阳能清洁能源的潜力，积极利用储能技术、余热回收技术、热泵技术、光伏光热技术建设绿色能源体系，大幅降低能耗；在广东深圳，企业通过削峰填谷的方式进行储能蓄冷，节能增效，年盘活电网闲置电力18.66万kWh，未来2年计划增加蓄冷罐至1000立方米，年盘活电网闲置电力93.32万kWh；在江苏苏州，当地园区积极构建“光伏-储能-充电桩-天然气分布式”区域能源互联网络，配套完善园区环境基础设施，提升环境管理与资源循环利用成效，推动区域绿色低碳发展……

日前发布的《全国碳市场发展报告（2024）》显示，相比2018年，去年全国火电碳排放强度下降2.38%，电力碳排放强度下降8.78%。全国碳市场推进行业减排效果逐步显现，在碳定价中的主体作用进一步强化，有效助力绿色低碳发展。

“绿色低碳是未来能源行业的发展趋势，符合能源转型的低碳化和清洁化需求。多年来，我国能源消费方式变革成效显著，新技术不断赋能绿色发展，节能降耗减排取得积极进展，经济发展‘绿色含量’显著提升，不仅促进了自身高质量发展，也为全球能源转型和可持续发展作出了重要贡献。”业内专家说。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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