人民网北京9月5日电 （记者栗翘楚）9月4日，由中国灾害防御协会主办、中国安能建设集团有限公司联合主办的2024北京国际安全应急产业博览会在京开幕，本届展会以“智慧应急，安全新时代”为主题，与会嘉宾共同探讨应急产业的新技术、新应用与新趋势，推动应急管理与防灾减灾救灾的现代化进程。

据介绍，本届安博会规模扩大，参展企业涵盖工程救援装备、智慧应急技术、无人应用装备、安全防护产品、综合服务产品等，充分展示了应急产业的多样性和创新力。展会特别设置了风险普查专区，集中展示风险普查的重大成果，及工程救援装备专区、无人科技装备专区。众多行业专家、协会机构、企业代表齐聚一堂，共同构筑促进交流、深化业务合作的广阔舞台。展会还设置了应急公益体验区，多样化的展区设置、创新性的专区展示，全方位、多角度展示了应急产业的最新成果和技术应用，通过搭建行业交流的专业平台，促进应急产业内部以及与相关领域的技术创新与合作，推动新技术、新产品、新服务的研发与应用，提高应急管理的数字化水平。

安博会配套主论坛——2024北京国际安全应急产业博览会应急产业创新发展论坛聚焦“数字科技助力应急产业打造新质生产力”，围绕大数据应用、人工智能技术等前沿话题展开研讨。

中国灾害防御协会会长、应急管理部原副部长、原国家减灾委秘书长郑国光表示，我国安全应急产业的发展已成为支撑国家防灾减灾救灾和应急管理事业高质量发展的重要力量，但由于当前安全应急工作仍存在服务能力不足、数据汇聚治理融合能力不够、开放共享不足、平台智能化水平不高等问题，本次展会及论坛将搭建政府和社会公众的桥梁，加快提升自然灾害防治和应急响应能力，提升安全减灾数智化水平。

全国性行业协会商会第九联合党委副书记兼纪委书记、应急管理部救援协调和预案管理局原局长郭治武表示，社会已进入高速联接、高效计算、规模存储、共享智能的数字时代，借助数字科技搭建应急产业信息平台、推动应急装备升级改造、提升应急抢险救援效能、推动数字科技与应急产业深度融合，有利于培育壮大应急管理领域新质生产力。

中国安能建设集团有限公司总经理、党委副书记周庆丰提到，中国安能正加速推进中央企业应急救援综合平台建设，依托物联网、人工智能等手段，进一步整合信息资源，搭建供需平台，助力防灾减灾救灾能力提升。中国灾害防御协会联合中国安能集团共同举办安全应急产业博览会，并开展的相关论坛、高峰对话、闭门会议等活动，必将以产业融合赋能应急事业。

中国信息协会会长王金平则表示，信息科技、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术应用于监测预警、风险大数据、应急风险一张图、应急指挥、应急通讯、应急物流、应急物资、信息交互、社会公众宣教、科普服务等方面，信息科技已成为驱动灾害防御和应急管理工作现代化、赋能应急管理事业高质量发展的重要动力。

安博会同期，还举办了多个分论坛，包括中国灾害防御协会主办的第二届“无人机应急应用与低空经济发展研讨会”、中国安能主导的“科技创新赋能新质工程救援能力”分论坛、“新形势下防灾减灾救灾”高峰对话、“发挥工程救援专业力量作用，保障经济社会高质量发展”闭门会议等多个安全应急分论坛及活动。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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