本报记者 吴秋余

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务。5日下午，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行和国家外汇管理局有关负责人介绍了金融支持高质量发展有关情况。

推动构建实体经济与金融体系良性互动的高质量发展格局

“中国人民银行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持金融服务实体经济的根本宗旨，统筹把握短期和长期、稳增长和防风险、内部和外部的关系，有力推动构建实体经济与金融体系良性互动的高质量发展格局。”中国人民银行副行长陆磊说。

今年以来，按照稳健的货币政策灵活适度、精准有效的要求，中国人民银行在2月、5月、7月做了3次比较大的货币政策调整，在总量、价格、结构和传导等方面综合施策，保持流动性合理充裕，推动社会融资成本稳中有降。引导优化信贷结构，提高资金使用效率，有力支持经济回升向好，人民币汇率保持在合理均衡水平上的基本稳定。

与此同时，中国人民银行全力做好科技、绿色、普惠、养老和数字金融“五篇大文章”，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度。在宏观政策层面，注重顶层设计和系统筹划，制定出台政策文件，加强统计监测和效果评估。在工作机制层面，完善激励相容的机制安排。引导金融机构用好用足各类结构性货币政策工具，持续提升金融服务能力。在融资渠道层面，支持企业通过债券市场融资，配合有关部门推动创投行业畅通“募投管退”各个环节，特别关注支持初创期企业发展。

中国人民银行统筹发展和安全，会同相关部门有效处置化解重点领域金融风险，持续加强金融风险监测预警和评估能力建设，特别注重硬约束早期纠正机制建设，特别注重中小金融机构风险防控，特别注重以改革推动风险防范，通过建立权责对等、激励约束相容的金融风险处置机制，强化风险处置资源保障，织密筑牢金融安全网。目前，高风险中小银行数量较峰值压降近半。同时，中国人民银行持续推动金融高水平开放，积极参与国际金融治理与合作。截至7月末，境外投资者持有我国债券4.5万亿元，创历史新高。人民币在全球贸易融资中的占比为6%，排名第二位。继续加强与国际金融组织、主要经济体货币当局的沟通合作，积极参与国际金融治理，在扩大国际合作中提升开放能力。

外汇储备连续19年稳居世界第一，持续推进外汇领域改革开放

近年来，我国外汇储备规模始终保持在3万亿美元以上，连续19年稳居世界第一，为稳定市场信心以及服务实体经济发展作出了积极贡献。

国家外汇管理局副局长李红燕介绍，近年来，国家外汇管理局深入践行金融工作的政治性、人民性，持续推进外汇领域改革开放，跨境贸易便利化水平进一步提高，资本项目高质量开放稳步推进，外汇市场的深度和广度持续拓展，外汇领域治理体系和治理能力不断提升，中国特色外汇储备经营管理更加健全，为经济高质量发展提供了有力支持。

数据显示，当前，我国外汇市场可交易货币超过40种，交易品种涵盖国际主流外汇产品。今年前7个月，我国外汇市场总成交规模接近23万亿美元，同比增长8.7%，同期首次办理汇率避险的商户超过2万家，帮助更多企业利用外汇衍生产品，更好地管理汇率风险。

为助力科创企业创新发展，国家外汇管理局将科创企业跨境融资便利化政策从17个省市推广至全国，优化升级跨国公司跨境资金集中运营的管理政策，提升企业的资金配置效率，扩大金融市场高水平制度型开放，修订境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定，进一步便利国际投资者投资境内资本市场。

此外，国家外汇管理局不断优化贸易外汇收支管理，取消外贸企业名录登记行政许可，预计年内将惠及超过10万家经营主体；支持贸易新业态发展，鼓励银行、支付机构凭电子信息办理跨境电商贸易结算，今年前7个月已办理5亿多笔，受益小微商户超120万家；提升外籍来华人员支付便利度，实现了重点机场、酒店和文旅景区等主要场所外币兑换服务全覆盖。

加快落实好已出台的政策举措，更加有力支持经济高质量发展

今年以来，我国稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，有力支持经济回升向好和高质量发展。“总的看，稳健的货币政策为经济恢复发展营造了良好的货币金融环境。”中国人民银行货币政策司司长邹澜介绍，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约为7%，还有一定的空间，中国人民银行将综合运用7天逆回购、中期借贷便利、国债买卖等政策工具保持银行体系流动性合理充裕。

在与财政部门加强协同、不断优化国债发行和交易制度安排的基础上，中国人民银行自今年8月起开展国债买卖操作，并在月末发布了首个“国债买卖业务公告”，8月全月买短卖长、净买入国债1000亿元。“央行买卖国债主要定位于基础货币投放和流动性管理，既可买入也可卖出，并通过与其他工具灵活搭配，提升短中长期流动性管理的科学性和精准性。同时，我们也将结合宏观形势和政策调控需要，创新实施好结构性货币政策工具，持续提升货币政策效率。”邹澜说。

对于下一步的政策取向，陆磊表示，中国人民银行将继续坚持支持性的货币政策，加快落实好已出台的政策举措，更加有力支持经济高质量发展。在总量上，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导银行增强贷款增长的稳定性和可持续性，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平的预期目标相匹配。在利率上，发挥好近期政策利率和贷款市场报价利率下行的带动作用，以此推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。在结构上，加大已有工具的实施力度，推动新设立工具落地生效，主要是提高资金使用效率，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 06 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

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