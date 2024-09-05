人民网北京9月5日电 （记者黄盛）“今年我们在2月、5月、7月三次做了比较大的货币政策调整，在总量、价格、结构和传导等方面综合施策，保持流动性合理充裕，推动社会融资成本稳中有降；引导优化信贷结构，提高资金使用效率，有力支持经济回升向好。”中国人民银行副行长陆磊在5日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上说道。

具体来看，在货币政策实施方面，陆磊介绍说，今年年初，货币政策靠前发力，着力稳预期、强信心。中国人民银行降准了0.5个百分点，下调了支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，降低银行的资金成本，引导5年期以上贷款市场报价利率（LPR）下降0.25个百分点，支持宏观经济开好局。

党的二十届三中全会召开后，中国人民银行完善市场化的利率调控机制，公开市场7天期逆回购操作利率下调0.1个百分点，以此带动1年期、5年期以上LPR各下降0.1个百分点，支持挖掘有效需求，巩固和增强经济回升向好势头。同时，中国人民银行还引导主要银行下调存款利率，保持银行可持续服务实体经济的能力。

在政策实施效果方面，中国人民银行针对科技金融设立了5000亿元科技创新和技术改造再贷款，扩大了有效投资；推出力度较大的房地产金融支持政策组合，支持房地产市场平稳健康发展；近期，还新增了支农支小再贷款额度1000亿元，支持12个受灾严重地区的防汛抗洪救灾以及灾后重建，帮助经营主体恢复生产经营。

从数据上看，金融总量增速仍保持在合理区间，7月末，社会融资规模存量同比增长8.2%，人民币各项贷款余额同比增长8.7%，都高于名义经济增速。社会融资成本稳中有降，7月新发放企业贷款加权平均利率为3.65%，新发放个人住房贷款利率为3.4%，同比分别下降了22个和68个基点。贷款结构持续优化，7月末，普惠小微贷款同比增长17%，制造业中长期贷款同比增长16.9%，“专精特新”企业贷款同比增长15%。

针对接下来的政策取向，陆磊表示，在总量上，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导银行增强贷款增长的稳定性和可持续性，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平的预期目标相匹配；在利率上，发挥好近期政策利率和贷款市场报价利率下行的带动作用，以此推动企业融资和居民信贷成本稳中有降；在结构上，加大已有工具的实施力度，推动新设立工具落地生效，提高资金使用效率，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。

(责编：方经纶、高雷)

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