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中国人民银行：年初降准效果还在持续显现

2024年09月05日18:11 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者黄盛）“年初降准的政策效果还在持续显现，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约为7%，还有一定的空间。”中国人民银行货币政策司司长邹澜在5日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，降准降息等政策调整还需要观察经济走势。

邹澜认为，法定存款准备金率是中国人民银行供给长期流动性的一项工具，与之相比，7天逆回购和中期借贷便利是对应中短期流动性波动的工具。今年中国人民银行又增加了国债买卖工具。综合运用这些工具，目标是保持银行体系流动性合理充裕。

在利率方面，邹澜介绍说，中国人民银行持续推动社会综合融资成本稳中有降。今年以来，1年期和5年期以上贷款市场报价利率分别累计下降了0.1和0.35个百分点，带动了平均贷款利率持续下行。同时，受银行存款向资管产品分流的速度、银行净息差收窄的幅度等因素影响，存贷款利率进一步下行还面临一定的约束。中国人民银行将密切观察政策效果，根据经济恢复情况、目标实现情况和宏观经济运行面临的具体问题，合理把握货币政策调控的力度和节奏。

(责编：方经纶、高雷)
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