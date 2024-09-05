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林草局：推进国家公园和国家植物园体系建设

2024年09月05日16:52 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （欧阳易佳）今日，国家林草局召开关于国家公园和国家植物园体系建设新闻发布会。介绍首批国家公园和国家植物园设立以来，保护格局、保护水平、保护能力等方面情况。

“国家公园是‘国之大者’，是生态文明建设重大制度创新。”会上，国家林草局保护地司司长张利明表示，“党的二十届三中全会对国家公园建设作出安排部署，明确提出要全面推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设。”

新闻发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

新闻发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

建设“国之大者”，国家公园规划稳步推进

“国家公园从试点探索到正式设立、全面发展，取得了明显阶段性成效和重要进展。”张利明介绍。

中国科学院等单位50余位专家评估表明，国家公园内旗舰物种数量持续增长。藏羚羊增长至7万多头，雪豹恢复到1200多只，东北虎、东北豹数量分别从试点之初的27只、42只增长到70只、80只左右，海南长臂猿野外种群数量从40年前的仅存2群不到10只增长到7群42只。

“《建立国家公园体制总体方案》《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》《国家公园空间布局方案》等文件出台，基本构建了我国国家公园制度体系的‘四梁八柱’。”张利明介绍。

以国家公园为主体的自然保护地体系建设扎实推进。“通过加快立法进程、强化管理措施、强化支撑保障，目前国家公园内旗舰物种数量持续增长，生态系统多样性、稳定性、持续性稳步提升，民生持续改善，民众获得感、幸福感不断增强。”张利明说。

张利明表示，下一步，国家公园将继续推进法治建设、落实规划任务、建设天空地一体化监测体系、提升保护能力水平、加强科技支撑保障，着力推动国家公园高水平保护和高质量发展。

把握“重中之重”，三江源头保护行稳致远

“三江源国家公园是中国首批、面积最大、海拔最高的国家公园。”三江源国家公园管理局副局长孙立军说，“从2016年三江源国家公园体制试点至今，在保护生物多样性、提升水源涵养能力方面有显著进步。”

孙立军介绍，守好“中国水塔”，近年来主要从四个方向稳步发力。

一是高位推动。《三江源国家公园体制试点方案》《三江源国家公园总体规划》出台。青海将三江源国家公园体制试点作为“天字号”工程，集全省之力全力推进国家公园建设保护。

二是实施大部制改革和系统治理。青海把国家公园所在4县的国土、水利、林业、农牧、生态局全部划归到国家公园，统一行使自然资源资产所有者职责，统一行使国土空间管控和生态环境保护职能，打破了九龙治水藩篱。实现了由“种草种树救动物”自然保护区管理模式，向“源头治理、系统治理、综合治理”的国家公园治理模式转变。

三是实现共建共享共治。通过“一户一岗”生态管护员制度，让当地的原住民“端起绿色碗，吃上生态饭”，由草原利用者变为生态守护者和改革红利获得者。

四是实施一系列生态保护修复和生物多样性保护工程。包括黑土滩治理、退化草原改良、人工种草、沙化土地治理、有害生物防控、人类活动遗迹修复工程等。

数据显示，近5年，三江源地表水资源较多年平均值偏多33.7%，水体与湿地生态系统面积净增309平方公里，水源涵养量平均增幅达6%以上。空气质量优良天数比例平均在99%以上，出境水质40%达到一类以上。

共享“万物和谐”，国家植物园建设并行推进

“我国已经设立两个国家植物园，迁地保护成效显著。”国家林草局动植物司司长王维胜介绍。

王维胜表示，自揭牌以来，国家植物园新增收集活植物3624号，2500种，其中国家重点保护植物110种，珍稀濒危植物65种。华南国家植物园新增收集活植物7596号，2449种，其中国家重点保护植物270种，珍稀濒危物种359种。两个国家植物园还推动实施了望天树、东京龙脑香、红花报春苣苔、滇西槽舌兰等16种珍稀濒危野生植物的野外回归。

数据里看成效。2023年，国家植物园游客量为380万人次，相比挂牌前增长10%；华南国家植物园2023年游客量为242万人次，相比挂牌前增长46%。7个自然教育课程被生态环境部评为“生态环境教育典型案例”。

“目前，两园正向着建设‘中国特色、世界一流、万物和谐’的国家植物园的目标稳步推进。”王维胜补充。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)
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