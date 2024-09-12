人民网记者 任妍

8月，汽车行业迎来一波政策红利的集中释放。自7月25日《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》印发以来，汽车报废更新补贴力度得到显著加码，日均报废更新补贴申请量突破万件。部分省市也相继出台了置换更新政策，进一步激发了市场消费热情，尤其是新能源汽车市场表现尤为强劲，成为推动汽车产销增长的重要力量。

日前，中国汽车工业协会公布数据显示，8月，汽车产销分别达到249.2万辆和245.3万辆，环比分别增长9%和8.5%，同比分别下降3.2%和5%。1-8月，汽车产销累计完成1867.4万辆和1876.6万辆，同比分别增长2.5%和3%。

具体来看，8月，乘用车产销分别完成222.1万辆和218.1万辆，环比均增长9.4%，同比分别下降2.3%和4%。在乘用车的四大品种中，与上月相比均有不同程度的增长。其中，SUV和交叉型乘用车的表现尤为突出，与去年同期相比实现了增长，而轿车和MPV则有所下降。1-8月，乘用车累计产销量为1614.1万辆和1615.7万辆，同比分别增长3%和3.3%，其中SUV的表现继续保持了小幅增长。

其中，中国品牌乘用车在市场中的表现尤为亮眼。8月，中国品牌乘用车共销售146万辆，环比增长10.4%，同比增长13%，占乘用车销售总量的66.9%，销量占有率比上年同期提升10.1个百分点，中国品牌的市场竞争力正在不断提升。

商用车方面，8月，商用车产销分别完成27.1万辆和27.2万辆，环比分别增长5.7%和1.4%，同比分别下降9.8%和12.2%。细分市场中，客车产销均呈不同程度增长，货车产量小幅增长、销量微降。1-8月，商用车产销累计完成253.2万辆和260.8万辆，产量同比下降0.8%，销量同比增长1.6%。

在细分市场上，新能源汽车依旧是市场的亮点。汽车工业协会数据显示，8月产销量分别达到109.2万辆和110万辆，环比增长10.9%和11.1%，同比大幅增长29.6%和30%。新能源汽车新车销量占到了汽车总销量的44.8%，而这一比例在1至8月为37.5%。在新能源汽车的三大主要品种中，除了燃料电池汽车外，其他品种均呈现不同程度的增长，显示出市场对新能源汽车的强劲需求。

另外，1-8月汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售1587.1万辆，在汽车销量排名前十位企业中，与上年同期相比，上汽集团、中国一汽、广汽集团和北汽集团销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长，其中奇瑞控股增速最为显著。

值得一提的是，8月新能源乘用车国内零售渗透率创历史月度新高。乘联会数据显示，8月新能源乘用车国内零售渗透率达53.9%，较去年同期37.3%的渗透率提升16.6个百分点。其中，8月国内零售中，自主品牌的新能源车渗透率达75.9%。

出口方面，今年汽车出口延续强势增长态势。乘联会数据显示，8月乘用车出口41.3万辆，同比增长24%，环比增长9%。其中，新能源乘用车出口9.9万辆，同比增长23.7%，环比增长7.6%，占乘用车出口的24%，较去年同期持平。

随着政策红利的持续释放，消费者的购车行为也发生了明显变化。

在政策引导下，汽车企业也纷纷推出促销活动和新车型发布，进一步刺激了消费者的购车欲望。例如，多个品牌在8月发布了新款车型，并通过线上线下结合的方式进行推广。此外，随着智能网联技术的进步，消费者对智能化、高科技配置的追求也在不断增加，这使得搭载先进技术的新能源汽车更受青睐。

与此同时，二手车市场也受到了政策刺激。报废更新补贴政策不仅推动了新车销量，也带动了二手车的置换需求。越来越多的消费者选择将老旧车辆置换为新车或性能更优的二手车，这种趋势有助于提升整个汽车市场的活力和流动性。

业内人士分析表示，8月的汽车市场在多重利好政策的推动下，呈现出显著的回暖迹象。尤其是新能源汽车的强劲增长，为整个行业注入了新的活力。未来几个月，随着政策红利的持续释放和市场消费热情的不断升温，汽车行业有望迎来新一轮的增长高峰。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，随着中央和地方政策的逐步落实，预计未来几个月汽车市场将持续受到积极推动，尤其是在传统销售旺季“金九银十”到来之际，各地的秋季车展和新产品发布也将进一步激发市场活力。

(责编：方经纶、吕骞)

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