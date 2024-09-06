方经纶

为推动工业中小企业提升管理能力和水平，工信部近日印发《工业中小企业管理提升指南（试行）》（下文简称《指南》），旨在帮助工业中小企业提高科学化规范化管理意识和水平，提升服务机构提供标准化规范化管理诊断咨询服务的能力，为各地推进中小企业管理诊断工作提供指引。

据了解，《指南》主要面向工业中小企业特别是专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业、科技型和创新型中小企业，管理咨询服务机构和中小企业公共服务机构，地方各级中小企业主管部门。

工信部中国电子信息产业发展研究院中小企业研究所所长龙飞接受人民网专访时坦言，当前，一些工业中小企业仍存在战略规划不明确、组织结构僵化、人力资源管理落后、创新机制不健全、财务管理不规范、供应链管理薄弱、风险管理不足等管理短板。对此，《指南》从企业战略、企业人力资源、创新、生产等9方面做出部署安排，提升企业管理能力和水平。

“提升工业中小企业的管理能力和水平，增强其抗风险能力和生存发展能力，能够带动产业结构优化升级，有力推动制造业高质量发展，进而培育新动能、形成新优势。”龙飞表示，《指南》为地方完善工业中小企业管理提升支撑体系明确思路。一方面，为中小企业公共服务机构完善相关咨询服务给予指引，有助于规范服务市场发展，提高服务供给质量，为企业管理创新做好支撑。另一方面，各地在推动中小企业管理提升时能够有据可依、有章可循，为地方政府引导企业管理提升工作提供标准化规范化参考。

政策落地是关键。他同时建议，政府应从加强宣传解读、提供培训咨询服务、优化政策供给等方面入手做好相关工作。

首先，通过研讨会、培训班、在线平台等渠道，让企业充分理解政策内容和指导意义，提高企业参与管理提升工作的主动性，定期总结和发布工业中小企业管理创新典型案例，为其他企业提供借鉴和参考。

其次，充分利用龙头企业、行业协会、高校、研究机构等专家资源，结合地区行业企业管理提升共性问题及需求，组建专家团队为工业中小企业提供针对性的培训指导和咨询服务，因企制宜推进管理提升工作。

此外，做好政策设计和服务供给，依据企业管理提升实际需求，完善和优化政策供给。同时充分发挥现有中小企业公共服务体系的作用，围绕《指南》强化管理提升相关公共服务供给，确保政策和服务供给能够真正满足企业实际需求，助力工业中小企业实现管理水平全面提升。

(责编：申佳平、高雷)

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