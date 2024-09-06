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油价年内第7次下调 加满一箱92号汽油少花4元

2024年09月06日09:57 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （记者杜燕飞）国家发改委5日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年9月5日24时起，国内汽、柴油价格每吨均降低100元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别下调0.08元、0.08元、0.09元。

至此，国内油价迎来年内第7次下调，国内油价呈现“7涨7降4搁浅”格局。除海南和西藏外，其它地区92号汽油价格继续维持在“7元时代”。据测算，以油箱容量为50升的普通私家车计算，车主加满一箱92号汽油将少花4元。

据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（8月22至9月4日），国际油价在震荡中小幅下降。

下一次成品油调价窗口将于9月20是24时开启。隆众资讯成品油分析师李彦在接受人民网记者采访时表示，以当前国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下调趋势。展望后市，美国传统燃油消费旺季将在9月上旬结束，“欧佩克+”是否延期减产尚不明朗，预计下一轮成品油价格下调概率较大。

金联创成品油分析师毕明欣告诉人民网记者，考虑到近期原油价格持续走低，进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率依然延续负向变动。短期内，国际油价走势依然较为震荡，国内成品油价格或将迎来“两连跌”。

国家发改委价格监测中心预计，短期内国际油价将呈区间波动运行，全球原油需求增速放缓，对国际油价产生抑制。但美联储降息、地缘政治冲突等因素将加大国际油价波动幅度。

附：各地92号汽油最高零售价格

海南海口：92号汽油8.78元/升

西藏拉萨：92号汽油8.54元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.81元/升

云南昆明：92号汽油7.81元/升

贵州贵阳：92号汽油7.71元/升

四川成都：92号汽油7.76元/升

重庆：92号汽油7.76元/升

广西南宁：92号汽油7.72元/升

广东广州：92号汽油7.68元/升

湖北武汉：92号汽油7.67元/升

河南郑州；92号汽油7.67元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.67元/升

北京：92号汽油7.66元/升

甘肃兰州：92号汽油7.66元/升

河北石家庄：92号汽油7.66元/升

天津：92号汽油7.66元/升

江苏南京：92号汽油7.63元/升

浙江杭州：92号汽油7.63元/升

吉林长春：92号汽油7.63元/升

上海：92号汽油7.63元/升

山东济南：92号汽油7.63元/升

福建福州：92号汽油7.63元/升

江西南昌：92号汽油7.62元/升

青海西宁：92号汽油7.62元/升

安徽合肥：92号汽油7.62元/升

湖南长沙：92号汽油7.61元/升

山西太原：92号汽油7.61元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.6元/升

宁夏银川：92号汽油7.56元/升

陕西西安：92号汽油7.55元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.44元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站

(责编：王连香、高雷)
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