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第136届广交会首批展品进境

2024年09月06日09:05 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （记者王震）据海关总署网站消息，9月4日，第136届中国进出口商品交易会（广交会）迎来首批进境展品。该批展品共43件、总重量达3264千克，主要为来自埃及的燃气灶、洗衣机、烤箱等家用电器，运抵广州南沙新港后采用通关一体化模式向海关申报，经广州海关监管顺利进境，为本届广交会正式进入布展阶段打好头阵。

广州海关所属南沙海关南沙港查验科科长秦熠表示：“我们设立广交会展品通关专窗，全天候接受参展企业预约通关，优先办理申报、查验、抽样、检测等手续。同时协调码头为广交会展品提前做好泊位、吊装、移位准备，紧密跟进登临检查、卸柜查验等监管作业。”

据了解，第136届广交会将于10月15日至11月4日分三期在广州举办。本届广交会展览总面积达155万平方米，设置55个展区，预计将有超2.9万家企业参展。其中，进口展展览总面积约3万平方米，展品涉及电子家电、五金工具、建材家具、家用纺织品等。

(责编：王震、高雷)
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