人民网记者 许维娜 魏青成 王晓啸

【观点摘要】

·我国绿色低碳发展取得历史性成就，为全球可持续发展作出重要贡献。

·站在人与自然和谐共生的高度，认识和把握经济社会发展全面绿色转型。

·全面绿色转型为经济高质量发展注入新动能，为人民群众美好生活增添新色彩，为美丽中国建设提供新保障，为构建人类命运共同体贡献新智慧。

能源体系含“绿”量不断提升，清洁能源消费比重提高，煤炭消费比重下降；产业体系持续优化升级，新能源产业链壮大，新兴产业成新支柱；生态环境质量持续改善，PM2.5浓度下降，重污染天数减少，美丽中国建设步伐坚实……党的十八大以来，我国绿色低碳发展取得历史性成就。

如今，我国在绿色低碳发展道路上砥砺前行，不仅在国内取得了令人瞩目的成就，在国际舞台上也展现出大国担当。

从全球来看，我国绿色低碳发展成就举世瞩目。我国单位国内生产总值二氧化碳排放相比2005年大幅下降，超额完成承诺目标；我国风光装机总量快速增长，提前实现装机目标；我国持续推进绿色“一带一路”建设，为全球可持续发展作出重要贡献。

中共中央、国务院近日印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》），这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署，对我国绿色转型进行了顶层设计。

日前，国家发展和改革委员会能源研究所副所长、研究员李忠做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，推动经济社会发展绿色化、低碳化是新时代党治国理政新理念新实践的重要标志，《意见》从人与自然和谐共生现代化的高度，明确了经济社会发展全面绿色转型的总体要求、主要目标、实施路径。

在这一进程中，我国面临着哪些挑战？与此同时，全面绿色转型又蕴含着哪些新的内涵？

“我国作为人口规模巨大的发展中国家，在绿色转型之路上面临着诸多挑战。”李忠表示，一方面，我国人均资源占有量远低于世界平均水平，这使得经济社会发展在资源和环境方面长期面临约束瓶颈。同时，能源结构以煤为主，产业结构倚重传统产业，传统产业规模大、占比高，这给统筹产业绿色低碳转型以及保障产业链供应链安全带来了巨大挑战；另一方面，全球绿色转型进程波折不断，环境和气候议题政治化趋势增强。

李忠表示，在当前这种背景下，《意见》对绿色低碳高质量发展进行了系统谋划和总体部署，同时结合新形势，提出了新的发展要求。

具体而言，一是坚持全面转型，将绿色转型的要求融入经济社会发展全局，全方位、全领域、全地域推进绿色转型；二是坚持协同转型，充分考虑不同地区、不同行业的发展实际，坚持统筹推进与重点突破相结合，科学设定绿色转型的时间表、路线图、施工图；三是坚持创新转型，强化支撑绿色转型的科技创新、政策制度创新、商业模式创新，为绿色转型提供更强创新动能和制度保障；四是坚持安全转型，统筹处理好发展和减排、整体和局部、当前和长远、政府和市场的关系，妥善防范化解内外部风险挑战，切实保障粮食能源安全、产业链供应链安全，更好保障人民群众生产生活。

站在新的发展起点，我国加速推进经济社会的全面绿色转型，这一举措具有何种深远的意义？

李忠认为，《意见》不仅绘制了面向2035年全面绿色转型发展蓝图，通过加快经济社会发展全面进入绿色低碳轨道，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业厚植了坚实的绿色底色。

具体而言，一是为经济高质量发展注入新动能。绿色发展是高质量发展的底色，绿色生产力就是新质生产力，我国必须进一步加快经济社会发展全面绿色转型，这是推动高质量发展不断迈上新台阶，持续形成新质生产力的重要源泉。

二是为人民群众美好生活增添新色彩。加快经济社会发展全面绿色转型，不断加大绿色产品供给，积极支持扩大绿色消费，集中攻克人民群众身边的生态环境问题，是践行以人民为中心发展思想的重要标志，对增强人民群众获得感、幸福感、安全感等具有重要意义。

三是为美丽中国建设提供新保障。随着我国生态文明建设由被动应对、重点整治转向主动作为、系统治理，加快经济社会发展全面绿色转型，有利于协同推进降碳、减污、扩绿、增长，拓展绿水青山转化为金山银山的路径，更好保障建设美丽中国新格局，筑牢中华民族的伟大复兴的生态根基。

四是为构建人类命运共同体贡献新智慧。加快经济社会发展全面绿色转型，把全面现代化构筑在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上，既办好我们自己的事情，又为发展中国家可持续发展路径提供了全新选择，对推动构建人类命运共同体具有重要意义。

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(责编：孙红丽、吕骞)

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