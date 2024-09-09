人民网记者 黄盛

进入9月，国有企业战略性重组和专业化整合正提速扩围。

9月2日，中国船舶集团下属两家A股上市公司——中国船舶和中国重工均发布公告表示，双方正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。

9月8日，盐湖股份公告表示，公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿及下属子企业签署了合作协议，青海省政府国资委、青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司。

不仅上述整合，今年以来，广晟有色实控人由广东省国资委变更为中国稀土集团，华润集团拟超百亿元入主长电科技，保变电气控股股东兵器装备集团正与电气装备集团进行输变电装备业务整合，通用技术集团与重庆化医开展战略整合事宜……国企战略性重组和专业化整合正在提速扩围。

推进国企战略性重组和专业化整合，是加快国有经济布局优化和结构调整的重要举措。中国企业研究院首席研究员李锦向记者表示，国有经济资产重组和结构调整有两种形式，其一是微观层次的企业重组，内容主要包括企业内部的产品结构、资本结构与组织结构的调整，企业外部的合并与联盟等；其二是宏观层次的产业结构调整，资产重组是指企业改组为国有企业时将原企业的资产和负债进行合理划分和结构调整，经过合并、分立等方式，调整合并。

就今年来说，新一轮国企改革深化提升行动（2023——2025年）正处于攻坚阶段，70%以上主体任务要力争在今年完成。其中，加大市场化整合重组力度，是改革工作的重头戏。国务院国资委、证监会等部门今年对央企控股上市公司加快并购重组接连发声，多次提出“加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场”“鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量”“支持上市公司之间吸收合并”等。此外，知本咨询数据显示，2024年1月至7月初，国有企业整合重组事件数量同比增幅超过120%。

国务院国资委主任张玉卓近日在接受媒体采访时表示，要结合“十四五”规划的深入落实和“十五五”规划的谋划实施，以市场化方式推动国有经济的战略性重组、专业化整合和前瞻性布局，在更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，有力推动“三个集中”，即向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。

业内人士认为，这为国企战略性重组和专业化整合明确了新动向，即除了体制机制类改革外，更加强调了功能使命类的革新，尤其是科技创新、产业控制、安全支撑和增强核心功能等领域。此外，优化国有资产资源配置也是重组整合的重要议题，特别是剥离处置“两非”“两资”、盘活存量资源，以及增加对战略性新兴产业的投入。

也有专家认为，战略性重组和专业化整合是推进国有经济布局优化和结构调整的一条主线，通过这一方式可以提高产业集中度，促进产业结构的优化升级，以助推国有经济高质量发展。

(责编：孙红丽、吕骞)

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