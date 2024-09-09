人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交通运输部：上周全国高速公路累计货车通行5469.5万辆

2024年09月09日16:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月9日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，9月2日至9月8日，全国货运物流有序运行。

其中，国家铁路累计运输货物7595万吨，环比下降0.27%；

全国高速公路累计货车通行5469.5万辆，环比增长1.25%；

监测港口累计完成货物吞吐量24208.7万吨，环比下降8.04%，完成集装箱吞吐量586.3万标箱，环比下降6.04%；

民航累计保障航班11.7万班（其中货运航班4666班，包括国际货运航班3029班，国内货运航班1637班），环比下降8.52%；

邮政快递累计揽收量约35.31亿件，环比增长1.85%；累计投递量约34.43亿件，环比增长1.29%。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：上周全国高速公路累计货车通行5469.5万辆
　　人民网北京9月9日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，9月2日至9月8日，全国货运物流有序运行。 其中，国家铁路累计运输货物7595万吨，环比下降0.27%； 全国高速公路累计货车通行5469.5万辆，环比增长1.25%； 监测港口累计完成货物吞吐量24208.7万吨，环比下降8.04%，完成集装箱吞吐量586.3万标箱，环比下降6.04%； 民航累计保障航班11.7万班（其中货运航班4666班，包括国际货运航班3029班，国内货运航班1637班），环比下降8.52%； 邮政快递累计揽收量约35.31亿件，环比增长1.85%；累计投递量约34.43亿件，环比增长1.29%。…
8月轨道交通客运量同比增加0.96亿人次
　　人民网北京9月9日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，8月，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路311条，运营里程10363.5公里，实际开行列车349万列次，完成客运量28.1亿人次，进站量16.8亿人次。 8月，客运量环比减少0.65亿人次，降低2.3％，同比增加0.96亿人次，增长3.5％。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部