交通运输部：上周全国高速公路累计货车通行5469.5万辆
2024年09月09日16:05 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，9月2日至9月8日，全国货运物流有序运行。
其中，国家铁路累计运输货物7595万吨，环比下降0.27%；
全国高速公路累计货车通行5469.5万辆，环比增长1.25%；
监测港口累计完成货物吞吐量24208.7万吨，环比下降8.04%，完成集装箱吞吐量586.3万标箱，环比下降6.04%；
民航累计保障航班11.7万班（其中货运航班4666班，包括国际货运航班3029班，国内货运航班1637班），环比下降8.52%；
邮政快递累计揽收量约35.31亿件，环比增长1.85%；累计投递量约34.43亿件，环比增长1.29%。
(责编：王连香、吕骞)
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