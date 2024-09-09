人民网北京9月9日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，8月，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路311条，运营里程10363.5公里，实际开行列车349万列次，完成客运量28.1亿人次，进站量16.8亿人次。

8月，客运量环比减少0.65亿人次，降低2.3％，同比增加0.96亿人次，增长3.5％。8月全国轨道交通总运营里程的平均客运强度为0.894万人次每公里日，环比降低2.5％，同比降低2.2％。

其中，地铁、轻轨、市域快速轨道等大运量线路共271条，运营里程9666.1公里，完成客运量27.6亿人次，进站量16.4亿人次；单轨、磁浮等中运量线路共7条，运营里程202.5公里，完成客运量3402万人次，进站量2447万人次；有轨电车、自动导向轨道等低运量线路共33条，运营里程494.9公里，完成客运量1077万人次，进站量1021万人次。

8月新增运营里程24公里，新增运营区段1个，为佛山地铁3号线在建段。

(责编：王连香、吕骞)

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