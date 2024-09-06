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迎难而上创新发展 写好“弘扬企业家精神”答卷

人民网记者 杜燕飞
2024年09月06日18:18 | 来源：人民网
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提起养猪场，一般给人的印象总是乱糟糟、臭烘烘的场景。但在新希望集团的养猪厂里，不仅干净整洁，还很“智慧”。

走进猪舍，映入眼帘的是整洁有序的布局，在这里自动化设备承担了大部分工作——机器人巡栏测温、无人机运送物资、自动化清洗粪沟，从健康检测、定时投喂、猪舍清洁都由现代化系统完成。

新希望集团智慧养猪场。受访者供图

新希望集团智慧养猪场。受访者供图

智能技术养猪、数字技术冷链、研发“猪芯片”“鸭芯片”……在技术创新应用上，近年来新希望集团持续提升科技创新水平，用数字化提高管理运营能力，赋能产业链，提高生产效率。

现代化产业升级的背后，是“雨天修房子”迎难而上的企业家坚守，和实干创新趟出一条路子的企业探索。

“自2018年以来，我们面临着行业‘猪周期’的底部煎熬。” 新希望集团董事长刘永好对人民网记者表示，这一轮低谷期已经持续了近3年，尽管2024年二季度开始逐步“弱复苏”，5月份生猪开始盈利，但牛羊肉、牛奶、水产价格仍在低位。

外部市场复杂多变、内部行业盈利收窄，如何挺过寒冷的市场调整期，不等不靠谋求发展，说易行难、唯有实干。

“低谷期是考验耐力、提升管理和练好内功的好时机。”刘永好坦言，企业要想长久发展，就要面对转型期的阵痛。要积极主动变革，拥抱不确定性；要坚定信心，不要焦虑；要聚焦主业，调整产业结构，不要乱了方寸。

据介绍，近年来新希望集团加大研发投入，共培养25家国家级、省级“专精特新”企业，20家国家级高新技术企业，8家国家级科技型中小企业，4家国家级“两化”融合示范企业。

“以冷链流通环节存在的高损耗、效率低、成本浪费为例，我们利用全产业链优势，成立鲜生活冷链物流公司。”刘永好表示，通过数字化技术，实现了人、车、货、仓实时在线，调度时间从4小时缩短至10分钟，平均运输油耗降低了8%。

经过不懈努力，目前新希望生鲜冷链物流服务涉及全国31省、2800多区县，服务超5400家冷链物流和食品工贸企业，年服务生鲜食材600万吨。在推动冷链物流行业高质量发展的同时，也给公司创造了经济价值。

“挑战带给企业的不仅仅是压力，更多的是蜕变和跨越后的经验积累。我们有腾挪空间，有发展沉淀，有年轻的团队。这些宝贵‘财富’，都是企业转型发展的信心。”他说。

产业发展，离不开人的创造，离不开场的滋润。一直以来，国家通过宏观调控政策、微观优化营商环境，不断出台帮扶举措，与经营主体一同渡过难关。

“这是我们应对外部变化最大的底气。”他说：“通过实干和创新，我们不断淬炼出‘不畏难、不服输’的企业家特质。越来越多的企业家在为社会创造物质财富的同时，也成为精神财富的创造者，积极承担社会责任。”

刘永好介绍说，当前我国生物育种仍面临“卡脖子”现象。为此，新希望集团开展了“鸭芯片”“猪芯片”及生物发酵饲料等领域的一系列技术攻关。研发出了具有自主知识产权的“中新鸭”，打破了国外肉鸭品种在我国市场上独大的局面。在技术全面推广后，肉鸭产业链每年可增加效益1.3亿元。

当前，在新的时代课题下，弘扬企业家精神有了更多新意义，对履行社会责任，加快建设世界一流企业提出了新要求。

“我们一方面用科技创新推动公益效能，另一方面调动多方社会力量协同参与，实现以持续创新促进可持续发展。”刘永好表示，集团发起了乡村振兴“五五工程”，已累计在农业领域投资超500亿元，带动帮扶超20万个小微企业和农户。

咬定青山不放松，风雨无阻向前行。刘永好说：“未来我们要实现创新发展、转型升级，增强企业内在活力，不断培育新质生产力，为经济发展和社会进步作出更大贡献。”

(责编：方经纶、高雷)
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