人民网北京9月6日电 （欧阳易佳）今年第11号台风“摩羯”（超强台风级）9月6日16时20分在海南文昌沿海登陆，登陆时中心附近最大风力17级以上（62米/秒），中心附近最低气压915百帕。受其影响，9月6日8—16时，海南、广东沿海、广西东南部等地降雨10—40毫米，其中海南文昌、广东湛江等地局部降雨50—70毫米，最大点雨量海南昌江昌化191毫米、广东深圳七星湾110毫米；海南万泉河、昌化江，广东沿海漠阳江、榕江等河流出现明显涨水。

据预报，“摩羯”将以每小时15—20公里的速度向西偏北方向移动，然后移入北部湾海面，并于7日下午在广西防城港到越南北部一带沿海再次登陆（14—15级），之后强度逐渐减弱。预计9月6日20时至7日20时，华南南部将有大到暴雨，其中海南、广东西南部、广西东南部等地部分地区有大暴雨，局部将有特大暴雨；海南南渡江、昌化江及广东鉴江、漠阳江可能发生超警洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水。

水利部将继续密切关注台风“摩羯”发展态势和局地暴雨洪水形势，指导地方做好各项防御工作。9月5日10时，广东省水利部门将水利防汛防台风Ⅱ级应急响应提升为水利防汛防台风I级应急响应。

据了解，广东省水利厅连续组织防汛防台风会商，执行双厅级干部带班制度，加派人员强化24小时值班值守，滚动分析研判台风“摩羯”发展态势，提醒湛江、阳江、茂名、中山、珠海、江门、云浮等市做好台风和强降雨防御工作。广东省坚持人民至上、生命至上，强化极限思维、底线思维，以“时时放心不下”的责任感，坚决克服麻痹大意思想，做细做实各项防御措施，排查历史受灾海堤，提前落实防范应对措施，努力把灾害造成的损失降到最低。

当前，广东省江河水位均在警戒水位以下。各级水利部门加强防汛防台风响应联动，湛江提升为Ι级响应，阳江、粤西局提升为Ⅱ级响应，茂名提升为Ⅲ级响应，江门、中山、珠海、汕尾、深圳、肇庆市维持Ⅳ级响应。

(责编：方经纶、高雷)

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