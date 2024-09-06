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南存辉：发挥商会桥梁纽带作用 促进中马双方多领域合作

2024年09月06日20:34 | 来源：人民网
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9月5日，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。全国政协常委、浙江省工商联主席、温州市中非商会名誉会长南存辉进行交流发言。人民网记者 翁奇羽摄

9月5日，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。全国政协常委、浙江省工商联主席、温州市中非商会名誉会长南存辉进行交流发言。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京9月6日电 （焦磊）9月5日晚，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。马达加斯加总统安德里·拉乔利纳出席活动并发表主旨演讲。

全国政协常委、浙江省工商联主席、温州市中非商会名誉会长南存辉在交流发言中表示，将积极发挥民间商会的桥梁纽带作用，促进中马双方企业在能源、电力、工业、农业、旅游服务业和基础设施等领域加强合作、推动优势互补。

南存辉表示，作为世界知名的生物多样性宝库，从农业、渔业到旅游业，再到矿产资源的开发，马达加斯加都蕴藏着无限的商机。在“双碳”目标成为全球行动的大背景下，马达加斯加丰富的可再生能源资源将为绿色能源的发展提供无限机遇，也有助于增强国家的能源自给能力并减少对化石能源的依赖。

“中马两国经济互补性强，合作空间广阔。”南存辉表示，近年来，随着“一带一路”倡议和中非合作论坛等机制的推动，中国企业在马达加斯加的投资活动日益频繁，合作领域不断拓宽。从基础设施建设到能源开发，从制造业到服务业，这些投资不仅为当地带来了先进的技术和管理经验，还促进了就业增长和产业升级，也为双方的长期合作奠定了坚实的基础。

南存辉表示，非洲是正泰集团海外业务的重要市场。早在2017年，正泰就参与了马达加斯加国家电力工程建设，还参与了尼日利亚、卢旺达、赞比亚、埃及、摩洛哥、阿尔及利亚等40多个非洲国家的电网建设、输变电改造工程、光伏电站建设项目。

“期待与更多中马工商界伙伴一道，共同携手推动马达加斯加电力基础设施的升级和清洁能源的投资建设发展，开创中马能源合作的新篇章。”南存辉说。

2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议由马达加斯加总统府、马达加斯加外交部、马达加斯加驻华大使馆以及人民网、温州市中非商会共同主办。

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(责编：方经纶、高雷)
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