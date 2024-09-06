9月5日，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。中国机械工业集团董事长张晓仑进行交流发言。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京9月6日电 （焦磊）9月5日晚，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。马达加斯加总统安德里·拉乔利纳出席活动并发表主旨演讲，人民日报社副总编辑徐立京出席活动并致辞。

中国机械工业集团董事长张晓仑在交流发言中表示，国机集团将积极加强与马达加斯加的合作，对接当地农业发展需求，加快开发适应当地需要的农机产品，建立完善销售网络和售后服务渠道，为用户提供更高性价比的农机产品。

据了解，国机集团是一家以先进装备制造、产业基础研制与服务、工程承包与供应链为主业的综合性、国际化企业集团，在全球100多个国家和地区设有350余个驻外机构。

“近年来，集团积极发挥自身在农机领域的优势，积极参与‘一带一路’沿线国家和地区的农业现代化发展。”张晓仑介绍，在非洲，集团为马达加斯加、科特迪瓦、马里等多个国家提供了农机产品的定制化解决方案，为用户提供了一系列高性价比、高可靠性的产品。2024年1-8月，集团出口非洲市场的拖拉机产品同比增长30%。

展望未来，张晓仑表示，希望能够有机会参与当地香草等产业发展，提供整体解决方案，进一步提升马达加斯加农业产业的国际竞争力。同时，国机集团将发挥工程设计和建设优势，积极参与马达加斯加基础电力设施、可再生能源综合利用、生态修复等领域的项目开发建设，助力当地绿色发展和能源保障。

“国机集团秉持合作共赢的原则，将继续努力为深化两国经贸合作、共建中非命运共同体作出新的更大贡献。”张晓仑说。

2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议由马达加斯加总统府、马达加斯加外交部、马达加斯加驻华大使馆以及人民网、温州市中非商会共同主办。人民网董事长叶蓁蓁担任嘉宾主持。

相关报道：

2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经