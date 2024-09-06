人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

张晓仑：进一步助力提升马达加斯加农业的国际竞争力

2024年09月06日16:21 | 来源：人民网
小字号

9月5日，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。中国机械工业集团董事长张晓仑进行交流发言。人民网记者 翁奇羽摄

9月5日，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。中国机械工业集团董事长张晓仑进行交流发言。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京9月6日电 （焦磊）9月5日晚，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。马达加斯加总统安德里·拉乔利纳出席活动并发表主旨演讲，人民日报社副总编辑徐立京出席活动并致辞。

中国机械工业集团董事长张晓仑在交流发言中表示，国机集团将积极加强与马达加斯加的合作，对接当地农业发展需求，加快开发适应当地需要的农机产品，建立完善销售网络和售后服务渠道，为用户提供更高性价比的农机产品。

据了解，国机集团是一家以先进装备制造、产业基础研制与服务、工程承包与供应链为主业的综合性、国际化企业集团，在全球100多个国家和地区设有350余个驻外机构。

“近年来，集团积极发挥自身在农机领域的优势，积极参与‘一带一路’沿线国家和地区的农业现代化发展。”张晓仑介绍，在非洲，集团为马达加斯加、科特迪瓦、马里等多个国家提供了农机产品的定制化解决方案，为用户提供了一系列高性价比、高可靠性的产品。2024年1-8月，集团出口非洲市场的拖拉机产品同比增长30%。

展望未来，张晓仑表示，希望能够有机会参与当地香草等产业发展，提供整体解决方案，进一步提升马达加斯加农业产业的国际竞争力。同时，国机集团将发挥工程设计和建设优势，积极参与马达加斯加基础电力设施、可再生能源综合利用、生态修复等领域的项目开发建设，助力当地绿色发展和能源保障。

“国机集团秉持合作共赢的原则，将继续努力为深化两国经贸合作、共建中非命运共同体作出新的更大贡献。”张晓仑说。

2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议由马达加斯加总统府、马达加斯加外交部、马达加斯加驻华大使馆以及人民网、温州市中非商会共同主办。人民网董事长叶蓁蓁担任嘉宾主持。

相关报道：

2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
张晓仑：进一步助力提升马达加斯加农业的国际竞争力
　　9月5日，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。中国机械工业集团董事长张晓仑进行交流发言。…
“两新”政策落地显效 不断激发投资活力
　　【观点摘要】 ·大规模设备更新政策呈现出三方面特点：市场为主与政府引导相结合、扩大需求与优化供给相结合、统筹推进与重点突出相结合。 ·目前，设备更新领域的生产、投资、销售数据明显增长，反映出设备更新政策效果正持续显现。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部