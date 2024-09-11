人民网北京9月11日电 （记者杜燕飞）当前，在“交通强国”和“双碳”目标指引下，加快交通运输业绿色低碳转型以及数字化、智能化技术研究，成为运输业发展重点。其中，车辆轻量化、低能耗、绿色化发展对煤炭运输节能减排发挥着重要作用。基于此，全国首批6辆碳纤维复合材料轻量化重载铁路货车10日正式下线，将进一步推动我国重载铁路运输绿色低碳发展。

全国首批碳纤维复合材料轻量化重载铁路货车下线。受访者供图

据介绍，此次下线的碳纤维复合材料轻量化重载铁路货车由国家能源集团铁路装备公司、北京低碳清洁能源研究院和中车齐齐哈尔车辆公司联合研制。经过3年协同攻关，项目团队研发出适用于重载铁路货车领域的碳纤维增强树脂基复合材料，并首次将该类新材料应用于重载铁路货车车体主承载结构的制备。

“碳纤维增强树脂基复合材料比强度、比模量分别为铝合金材质的3至5倍和1.5至1.8倍，能够更好地满足重载铁路货车的轻量化和大部件生产使用要求，具有更轻更节能、强度更高、环境适应性更强等技术优势，标志着我国在重载铁路移动装备新材料制造领域和研发应用方面取得新进展。”项目团队负责人说，此次下线的货车车体自重较同类铝合金材料车体降低20%以上，自重系数低至0.22，实现了车辆自重降低、载重增加、容积增大的同步协同提升，将进一步提升铁路运输效率。

与此同时，随着物联网、大数据、云计算和人工智能等信息化技术的快速发展，新一代信息化技术正在与传统工业技术深度融合， “智能化”成为当今世界铁路货车发展的趋势。

“该型铁路货车集成了优化改进转K6型转向架、集成式空气制动装置、高强度重载车钩、自卸式底门开闭机构等新型部件，自主研制了适用于重载铁路货运装备的车载智能监测系统，能够实时回传车辆关键运行状态和参数，实现了物联网、大数据、云计算等现代信息技术在铁路货车上的集成应用，以科技创新赋能重载铁路装备绿色低碳、智能安全发展。”上述负责人说。

(责编：方经纶、吕骞)

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