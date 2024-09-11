人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上市公司2024年上半年业绩逐季向好

人民网记者 黄盛
2024年09月11日10:00 | 来源：人民网
小字号

截至8月31日，沪深两市共有5104家上市公司披露了2024年半年报。Wind数据显示，上市公司2024年上半年共实现营业收入34.8万亿元，净利润2.9万亿元，同比分别下降1.4%、2.4%，净利润降幅较一季度（4.5%）收窄。上市公司营业收入相当于同期GDP的56.5%，实体上市公司利润总额相当于规上工业企业的61.3%。

业内人士表示，今年以来，上市公司业绩逐季好转，利润降幅收窄，亏损公司家数占比下降，服务消费、出口增长、培育新动能是业绩恢复的亮点。

近八成公司实现盈利

2024年上半年，沪深两市有56.6%的公司营业收入同比增长，77.7%的公司盈利，49.2%的公司实现净利润增长。其中，604家公司利润增长超100%。扣除金融业外，实体上市公司实现营收30.3万亿元，净利润1.6万亿元，同比分别下降0.4%、5.5%。实体上市公司净利润持续超过金融业利润，占到全部上市公司利润的55.2%。

28个实体大类行业中，13个行业上半年盈利正增长，其中，农林牧渔、社会服务、电子、汽车、公用事业等行业增幅靠前。

工业品出厂价格指数持续回暖带动修复实体上市公司盈利能力，毛利率同比上升0.3个百分点至17.9%；净利润中经营性损益占比91.3%，同比提升2.2个百分点，主业盈利内生动能增强。

上半年共有1137家上市公司亏损，占比22.3%，合计亏损1851.2亿元，亏损家数占比较一季报收窄1.9个百分点。

商品消费类企业表现稳健

从半年报情况看，居民旅游出行继续复苏，社会活力进一步提升，机场、旅游及景区、酒店餐饮行业上市公司营业收入同比分别增长20.7%、28.3%、3.4%。

上半年全国铁路客流大幅上涨，京沪高铁上半年净利润同比增长23.77%，首次突破60亿元，创上市以来新高。居民商品类消费总体稳健，食品饮料、消费电子、汽车行业净利润同比分别增长14.1%、24.4%、22.7%。

此外，2024年上半年，我国货物贸易出口总值同比增长6.9%，实体上市公司海外业务收入也延续增长态势，同比增长13.4%。

实体上市公司海外业务收入占营收的比重达11.9%，同比提升1.4个百分点，其中制造业上市公司海外业务收入占营收的18.9%，国际竞争实力进一步彰显。

在出口量增加的同时，上市公司产品附加值持续提升，电子、家用电器、汽车行业上市公司海外业务收入同比分别增长17.6%、13.8%、10.7%。

制造业上市公司韧性

沪深制造业上市公司共计3418家，占比近七成。2024年上半年，制造业上市公司营收同比增长1.4%，净利润同比下降7.3%。

其中，电子、汽车、通信设备等高技术制造业的业绩表现亮眼，净利润同比分别增长39.6%、22.7%、17.6%；电子、通信设备行业资本开支同比增长4.5%、10.2%，高于制造业整体。

2024年上半年，实体上市公司研发费用合计7094.6亿元，同比增长5.1%；研发强度达2.3%，较去年同期2.2%进一步提升。

有1099家公司上半年研发费用迈入亿元大关，占比由21.0%提升至22.1%。研发强度大于10%的公司家数占比7.2%，同比增加0.2%。上市公司高研发投入促进科技创新成果不断涌现，赋能新质生产力加速发展。

另据了解，2024年1—8月，共1458家上市公司实施回购，实际回购金额1060亿元，家数和金额同比分别增长105%和23%，内生稳市动力明显增强。

(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
上市公司2024年上半年业绩逐季向好
　　截至8月31日，沪深两市共有5104家上市公司披露了2024年半年报。Wind数据显示，上市公司2024年上半年共实现营业收入34.8万亿元，净利润2.9万亿元，同比分别下降1.4%、2.4%，净利润降幅较一季度（4.5%）收窄。…
塔里木河再次全线过流并抵尾闾台特玛湖
　　人民网北京9月11日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，水利部门根据上游实时来水情况，8月12日果断实施2000年以来第25次塔里木河集中生态输水，通过大西海子水库泄洪闸向下游补水。截至9月9日11时，大西海子水库已累计下泄水量1.05亿立方米，生态输水水头成功到达台特玛湖，再次实现塔里木河全线通水。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部