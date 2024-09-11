人民网记者 黄盛

截至8月31日，沪深两市共有5104家上市公司披露了2024年半年报。Wind数据显示，上市公司2024年上半年共实现营业收入34.8万亿元，净利润2.9万亿元，同比分别下降1.4%、2.4%，净利润降幅较一季度（4.5%）收窄。上市公司营业收入相当于同期GDP的56.5%，实体上市公司利润总额相当于规上工业企业的61.3%。

业内人士表示，今年以来，上市公司业绩逐季好转，利润降幅收窄，亏损公司家数占比下降，服务消费、出口增长、培育新动能是业绩恢复的亮点。

近八成公司实现盈利

2024年上半年，沪深两市有56.6%的公司营业收入同比增长，77.7%的公司盈利，49.2%的公司实现净利润增长。其中，604家公司利润增长超100%。扣除金融业外，实体上市公司实现营收30.3万亿元，净利润1.6万亿元，同比分别下降0.4%、5.5%。实体上市公司净利润持续超过金融业利润，占到全部上市公司利润的55.2%。

28个实体大类行业中，13个行业上半年盈利正增长，其中，农林牧渔、社会服务、电子、汽车、公用事业等行业增幅靠前。

工业品出厂价格指数持续回暖带动修复实体上市公司盈利能力，毛利率同比上升0.3个百分点至17.9%；净利润中经营性损益占比91.3%，同比提升2.2个百分点，主业盈利内生动能增强。

上半年共有1137家上市公司亏损，占比22.3%，合计亏损1851.2亿元，亏损家数占比较一季报收窄1.9个百分点。

商品消费类企业表现稳健

从半年报情况看，居民旅游出行继续复苏，社会活力进一步提升，机场、旅游及景区、酒店餐饮行业上市公司营业收入同比分别增长20.7%、28.3%、3.4%。

上半年全国铁路客流大幅上涨，京沪高铁上半年净利润同比增长23.77%，首次突破60亿元，创上市以来新高。居民商品类消费总体稳健，食品饮料、消费电子、汽车行业净利润同比分别增长14.1%、24.4%、22.7%。

此外，2024年上半年，我国货物贸易出口总值同比增长6.9%，实体上市公司海外业务收入也延续增长态势，同比增长13.4%。

实体上市公司海外业务收入占营收的比重达11.9%，同比提升1.4个百分点，其中制造业上市公司海外业务收入占营收的18.9%，国际竞争实力进一步彰显。

在出口量增加的同时，上市公司产品附加值持续提升，电子、家用电器、汽车行业上市公司海外业务收入同比分别增长17.6%、13.8%、10.7%。

制造业上市公司韧性足

沪深制造业上市公司共计3418家，占比近七成。2024年上半年，制造业上市公司营收同比增长1.4%，净利润同比下降7.3%。

其中，电子、汽车、通信设备等高技术制造业的业绩表现亮眼，净利润同比分别增长39.6%、22.7%、17.6%；电子、通信设备行业资本开支同比增长4.5%、10.2%，高于制造业整体。

2024年上半年，实体上市公司研发费用合计7094.6亿元，同比增长5.1%；研发强度达2.3%，较去年同期2.2%进一步提升。

有1099家公司上半年研发费用迈入亿元大关，占比由21.0%提升至22.1%。研发强度大于10%的公司家数占比7.2%，同比增加0.2%。上市公司高研发投入促进科技创新成果不断涌现，赋能新质生产力加速发展。

另据了解，2024年1—8月，共1458家上市公司实施回购，实际回购金额1060亿元，家数和金额同比分别增长105%和23%，内生稳市动力明显增强。

(责编：方经纶、吕骞)

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