人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

塔里木河再次全线过流并抵尾闾台特玛湖

2024年09月11日09:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月11日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，水利部门根据上游实时来水情况，8月12日果断实施2000年以来第25次塔里木河集中生态输水，通过大西海子水库泄洪闸向下游补水。截至9月9日11时，大西海子水库已累计下泄水量1.05亿立方米，生态输水水头成功到达台特玛湖，再次实现塔里木河全线通水。

位于新疆的塔里木河是我国最长的内陆河，全长2486公里，流域总面积102万平方公里，哺育着1200多万人口，占全疆总人口的近一半。这里曾出现过河道断流、湖泊湿地缩小、地下水水位大幅下降等情况。

近年来，水利部针对新疆地区干旱缺水的实际情况，指导地方水利部门早预报、早谋划，科学精准调度塔里木河水工程，在有效防御洪水、确保人民生命安全的同时，最大程度利用好宝贵水资源，最大程度保障农业灌溉用水，最大程度扩大河流生态效能，有效维护河湖健康生命，促进人与自然和谐共生。

水利部相关负责人表示，通过全力保障灌溉用水，统筹兼顾塔里木河源流与干流、上游与下游、地方与兵团灌溉用水需求，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，根据干流来水情况不断优化调度方案，科学调度各类水工程，动态调整供水计划，充分拦蓄汛期来水，流域内水库较去年同期多蓄2.7亿立方米，实时引洪增加农业灌溉用水8.1亿立方米。

截至9月9日，塔里木河干流实际灌溉供水17.72亿立方米，比去年同期多供2.3亿立方米。塔里木河沿线两岸灌区3464万亩耕地全部实现适时灌溉、应灌尽灌，为今年粮食丰收打下坚实基础。

目前，塔里木河洪水呈全线缓退态势，生态输水仍在进行。下一步，水利部将指导地方水利部门继续统筹洪水防御和水资源利用，利用9月灌溉间歇期，继续加大大西海子水库下泄流量，提高补水效率，10月底前完成生态输水任务，持续改善和保护塔里木河流域生态环境。

(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
塔里木河再次全线过流并抵尾闾台特玛湖
　　人民网北京9月11日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，水利部门根据上游实时来水情况，8月12日果断实施2000年以来第25次塔里木河集中生态输水，通过大西海子水库泄洪闸向下游补水。截至9月9日11时，大西海子水库已累计下泄水量1.05亿立方米，生态输水水头成功到达台特玛湖，再次实现塔里木河全线通水。…
向“新”而行 银行理财提升服务实体经济质量
　　金融，一头连着经济发展大局，一头连着社会百姓生活。 去年召开的中央金融工作会议提出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，以推动金融服务实体经济的质量和水平的提升。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部