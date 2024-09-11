人民网北京9月11日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，水利部门根据上游实时来水情况，8月12日果断实施2000年以来第25次塔里木河集中生态输水，通过大西海子水库泄洪闸向下游补水。截至9月9日11时，大西海子水库已累计下泄水量1.05亿立方米，生态输水水头成功到达台特玛湖，再次实现塔里木河全线通水。

位于新疆的塔里木河是我国最长的内陆河，全长2486公里，流域总面积102万平方公里，哺育着1200多万人口，占全疆总人口的近一半。这里曾出现过河道断流、湖泊湿地缩小、地下水水位大幅下降等情况。

近年来，水利部针对新疆地区干旱缺水的实际情况，指导地方水利部门早预报、早谋划，科学精准调度塔里木河水工程，在有效防御洪水、确保人民生命安全的同时，最大程度利用好宝贵水资源，最大程度保障农业灌溉用水，最大程度扩大河流生态效能，有效维护河湖健康生命，促进人与自然和谐共生。

水利部相关负责人表示，通过全力保障灌溉用水，统筹兼顾塔里木河源流与干流、上游与下游、地方与兵团灌溉用水需求，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，根据干流来水情况不断优化调度方案，科学调度各类水工程，动态调整供水计划，充分拦蓄汛期来水，流域内水库较去年同期多蓄2.7亿立方米，实时引洪增加农业灌溉用水8.1亿立方米。

截至9月9日，塔里木河干流实际灌溉供水17.72亿立方米，比去年同期多供2.3亿立方米。塔里木河沿线两岸灌区3464万亩耕地全部实现适时灌溉、应灌尽灌，为今年粮食丰收打下坚实基础。

目前，塔里木河洪水呈全线缓退态势，生态输水仍在进行。下一步，水利部将指导地方水利部门继续统筹洪水防御和水资源利用，利用9月灌溉间歇期，继续加大大西海子水库下泄流量，提高补水效率，10月底前完成生态输水任务，持续改善和保护塔里木河流域生态环境。

(责编：方经纶、吕骞)

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