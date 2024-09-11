人民网记者 黄盛

金融，一头连着经济发展大局，一头连着社会百姓生活。

去年召开的中央金融工作会议提出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，以推动金融服务实体经济的质量和水平的提升。

如何把“五篇大文章”做实做细？

“着力做好‘五篇大文章’，坚持‘金融为民’的重点在于为人民群众提供优质金融服务，发挥好金融机构和金融市场在资源配置、资金融通、价格发现、风险分散等领域的作用，更好地满足人民群众日益增长的金融需求。”华夏理财向人民网记者表示，资管新规落地的情况下，已完成净值化转型，回归资管本源，树立以客户为中心的发展理念。

具体来看，银行理财不断拓宽服务覆盖面。根据银行业理财登记托管中心7月30日发布的《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》显示，截至2024年6月末，银行理财市场存续规模为28.52万亿元，持有理财产品的投资者数量达1.22亿个，较年初增长6.65%，同比增长17.18%。

如何提升理财服务的普惠性和覆盖面，让更广大群众增强理财投资的获得感、幸福感、安全感？据介绍，华夏理财结合特定客群的需求研发专属理财产品，推出中老年专属产品、“和美乡村”惠农理财综合服务方案；不断加强对科技金融、绿色金融主题产品研发，将绿色理念融入到产品创设、发行管理、跟踪评价等环节。

以绿色理念为基础的绿色金融体系，也正在融入行业发展的基因中。以ESG投资实践助力新质生产力的高质量发展，成为当下金融业做好“绿色金融”大文章的主要路径。在不少业内人士看来，银行理财可从科技创新、产业升级、绿色发展等方面，结合ESG投资理念支持新质生产力的高质量发展，为社会创造长期价值。

以科技创新领域为例，银行理财可通过投资于清洁技术和前沿科技的企业，促进技术进步和生产效率的提升，降低产业碳排放，减少环境负面影响。在投资实践中，华夏理财也会重点考察投资企业的治理结构、社会贡献以及技术研发合规性等重点ESG议题。

在业内人士看来，银行理财还可投资于高附加值和低环境影响的先进制造业、新能源和新材料领域，降低资源消耗和污染物排放，创造就业机会，提升劳动者技能水平。华夏理财认为，可在投资中重点关注在企业治理透明度、社会责任等重点ESG议题，带动产业升级过程中利益相关者的权益得到保障。

在绿色发展领域，华夏理财认为，银行理财应支持环保技术和绿色产业的发展，推动经济社会向低碳与可持续方向转型；通过开展清洁能源主题的项目投资，以及推动行业节能技术的应用，减少社会发展对化石燃料的依赖。华夏理财在投资中也会重点考虑企业的环境治理实践，包括环保合规性、环保技术与透明度等重点ESG议题，从而提升理财投资绿色效益的可持续性。

经济是肌体，金融是血脉。业内人士表示，银行理财行业做好“五篇大文章”，不仅为金融机构坚守服务实体经济高质量发展主线明确了重点领域，也锚定了走好中国特色金融发展之路的着力点。

(责编：方经纶、吕骞)

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