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王彤宙：支持马达加斯加现代化进程 为增进中马友谊作出更大贡献

2024年09月06日17:34 | 来源：人民网
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9月5日，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。中国交通建设集团董事长王彤宙进行交流发言。人民网记者 翁奇羽摄

9月5日，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。中国交通建设集团董事长王彤宙进行交流发言。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京9月6日电 （焦磊）9月5日晚，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。马达加斯加总统安德里·拉乔利纳出席活动并发表主旨演讲。

中国交通建设集团董事长王彤宙在交流发言中表示，中交始终秉承“让世界更畅通、让城市更宜居、让生活更美好”理念，一如既往地支持马达加斯加现代化进程，积极打造一批绿色工程、可持续工程、民心工程，为增进中马友谊、助力马方发展作出更大贡献。

据介绍，中交集团是特大型基础设施综合服务商，是中国最早开拓海外业务的企业之一。多年来，中交集团坚持“立足中国、走向世界、服务全球”，在全球158个国家和地区开展实质性业务，连续17年位居ENR国际承包商亚洲第1名。中交集团高度重视与马达加斯加的合作，在马40多年来，致力于公路、桥梁、港口、市政等基础设施建设，累计承揽220个项目，为马达加斯加经济社会发展和人民生活水平提高贡献力量。

王彤宙表示，愿与马方从以下三方面实现更深层次的互利合作：

一是聚焦发展所需，全力构建互联互通的优质工程。中交集团将充分发挥全产业优势，在共建“一带一路”倡议、中非合作论坛等框架下，积极服务马达加斯加工业化、现代化进程。同时，持续加大在交通基础设施、城市综合开发、能源环保等领域的资源投入，积极探索工业园区+交通基础设施、物流园区+交通基础设施、城市发展+交通基础设施等模式，不断提供“中国技术”“中国建设”和“中国智造”，形成更多标志性成果。

二是聚焦合作所向，持续打造本土化经营合作样板。中交集团将全力支持中马公共工程公司在当地经营发展，深度嵌入马达加斯加市场合作网络，与行业上下游企业、马达加斯加本土企业深化交流合作，持续促进产业链供应链的优化和升级，合力做大共同利益的蛋糕。

三是聚焦民心所盼，全力以赴履行社会责任。中交集团将始终以高标准、可持续、惠民生为目标，全力打造一批“小而美”民生工程，服务当地社区和人民。

2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议由马达加斯加总统府、马达加斯加外交部、马达加斯加驻华大使馆以及人民网、温州市中非商会共同主办。

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(责编：方经纶、高雷)
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