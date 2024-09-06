9月5日，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。中国铁路工程集团副总裁任鸿鹏进行交流发言。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京9月6日电 （焦磊）9月5日晚，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。马达加斯加总统安德里·拉乔利纳出席活动并发表主旨演讲。

中国铁路工程集团副总裁任鸿鹏在交流发言中表示，中国中铁愿积极发挥基础设施全产业链优势，深度参与马达加斯加基础设施建设，通过实施一批高质量、惠民生、可持续的标志性合作项目，持续深化中马合作，助力中非命运共同体建设取得更大发展和更高成就。

“可以说，非洲是中国中铁最重要也最珍视的合作伙伴。中国中铁走向世界的第一站起始于非洲，正是在非洲这片美丽的热土上，中国中铁国际化业务不断成长、发展、壮大。”任鸿鹏介绍，目前，中国中铁在全球104个国家和地区设立机构，境外在建项目920个。其中，在非洲实施项目超过440个，占比近50%。

任鸿鹏表示，中马两国友好交往源远流长，经贸合作活力强劲，特别是在贸易、投资、基础设施建设等领域合作成果显著，为推动两国全方位合作带来了新的发展机遇。中国中铁始终高度重视与马达加斯加政府和企业各界开展合作，正在实施的配电网设计安装项目是中马共建“一带一路”、落实“小而美、惠民生”的生动实践，项目完工后将有效保障当地民众电力稳定供应和用电安全。

2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议由马达加斯加总统府、马达加斯加外交部、马达加斯加驻华大使馆以及人民网、温州市中非商会共同主办。

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(责编：方经纶、高雷)

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