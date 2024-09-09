人民网北京9月9日电 （记者王震）据中国网信网消息，近日，国家互联网信息办公室发布《国家信息化发展报告（2023年）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，网络文化国际影响力进一步提升，截至2023年底，我国网络文学出海市场规模已超40亿元，海外访问用户超过2.3亿，覆盖约200多个国家和地区。

《报告》还指出，我国文化数字化转型步伐加快，国家文化大数据体系“四梁八柱”搭建形成，已建成11个省域中心和6个区域中心。全国智慧图书馆体系和公共文化云建设加快推进，截至2023年底，24个省份开展智慧图书馆知识内容集成仓储系统建设，全民艺术普及资源量达1531TB。线下演出、线上演播“双演融合”有力开展，全年287家文艺院团近1145位专业演员在线直播约4.8万场，观看量达5.7亿人次。

(责编：王震、吕骞)

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