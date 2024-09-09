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记者去哪儿：秀新品亮技术 中国品牌惊艳IFA

人民网记者 车柯蒙 王天乐
2024年09月09日15:26 | 来源：人民网
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新产品、新方案、新生态如何打造智慧家庭生活场景，创新科技如何赋能显示技术、智能家电、汽车电子、智慧城市等产业布局，能交流、能思考、会成长的AI TV能玩出什么花样……9月6日至10日，2024年柏林国际电子消费品展览会（以下简称IFA2024）聚焦行业目光。

今年是IFA的100周年，为期5天的展会期间，来自139个国家，2200余个参展商携消费电子、传统与智能家电、智能家居、互动娱乐等相关领域新成果悉数亮相，人工智能和绿色可持续发展再度成为行业关注的焦点。

在海尔智家展台，洗衣机、冰箱、厨电等多品类多系列的高端产品悉数亮相，参观者正全方位感受智慧场景带来的新体验。“海尔智家在今年IFA展会上展示了智能家居的元素与能源使用的结合，物联网、连接性与智能家居也是我们业务的差异化所在。”海尔欧洲首席执行官Neil Tunstall在接受《记者去哪儿》栏目采访时表示。

在海信展台的家居场景，品牌为游戏爱好者量身定制的《黑神话：悟空》联名款电视，吸引众多海外玩家闯关体验。“我们想用先进的技术，还原导演初衷，为全球消费者呈现更好地中国故事。”据海信视像品牌总监夏振华介绍，为了精准呈现这部3A游戏大作的电影级画质，品牌和黑神话美术团队联合定制了专属游戏模式，将游戏体验提升。

AI智能体如何帮消费者关闭恼人的“自动续费”？9月6日，荣耀带来端侧AI创新最新进展，首次向外界透露荣耀智能体相关创新成果。以“一键关闭自动续费”为例，该品牌通过激活智能体，实现一键查阅、一键取消APP续费订阅。“AI技术与消费者的距离越来越近，在保护用户隐私的前提下，为生活提供方便。”荣耀终端有限公司市场经理高翔说。

开展当日，长虹全球首款沧海智能体AI TV和行业首个白电垂域大模型正式发布，吸引全球关注。“在全球家电市场承压背景下，我们将AI科技与消费者美好生活融合，以先进的设计和贴心的功能打造创新产品。”据长虹智慧显示（中国）产品策划部部长刘从锋介绍，今年1至7月，品牌海外家电营收同比增长超23%。

海关总署最新数据显示，今年前7个月，包括洗衣机、微波炉、液晶电视在内的家电累计出口4091.9亿元，同比增长18.1%。值得注意的是，从2023年3月至2024年7月，我国家电出口已连续17个月同比正增长。

对于不少中国品牌而言，IFA不仅是其展示全球创新成果的重要窗口，也是拓展欧洲市场、进行全球化布局的重要平台。自1980年首次亮相IFA以来，中国企业的参展比例持续上升，到2023年已达到约67%，已成为展会中最重要的一支力量。

谈及中国企业对于行业发展的推动作用，一位参展观众对记者表示，中国品牌参与到行业竞争，正提升行业设计、创新方面的基准。

在个护展馆，徕芬展台的扫振一体牙刷吸引不少消费者驻足体验。“品牌第三次参与IFA展会，从参展到发布新品，品牌在近年来快速发展。”徕芬海外市场负责人严芳表示，国际化竞争中，优质的产品和对消费者需求的精准洞察，是品牌在行业站得住脚的核心竞争力。

“我们欢迎竞争，这会令消费者最终受益。”Neil Tunstall表示，中国品牌加入行业竞争后，正令全球品牌加快参与竞争的步伐。

(责编：孙红丽、吕骞)
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