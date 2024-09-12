浙江三记
作为改革开放先行地的浙江，以进一步全面深化改革的排头兵的姿态，勇当中国式现代化的先行者，以“浙江之窗”展现中国改革开放大美画卷。
义乌换“衣”记
“政府有为”更多体现在推动“市场有效”
小孩子成长太快
而衣服太小
“得给成长快的孩子换上一件大衣服”
2005年
义乌国际贸易额首超国内贸易额
作为一个县级市
政府管理权限已经跟不上发展速度
改革势在必行
义乌这个“成长快的孩子”
开启“换大衣服”进程
2006年11月
浙江省对义乌实行史无前例的扩权
2009年7月
原金华海关义乌办事处升格为义乌海关
……
“换上大衣服”的义乌
不断长高长壮
2011年到2023年
外贸进出口总额增长了20多倍
在新时代全面深化改革中
成长更快的“世界小商品之都”
持续上演换“衣”记
一次次换新“衣”的过程
是一次次“无中生有”
创新创造的过程
也是一次次集聚
各种生产要素的过程
温州创业记
“过去创业就是创新，如今创新才能创业”
作为新型研发机构和孵化平台
温州中国眼谷2020年6月开园
布局眼视光装备、智慧医疗等产业
累计注册科技型企业240余家
教育、科技、人才齐聚
作为温州市
培育新质生产力的
专业孵化平台
包括眼谷在内的
“一港五谷”竞相发展
中国眼谷
从无到有、从小到大
是新时代做大创新平台的生动写照
2022年4月
温州启动大孵化器集群建设以来
建设市级以上孵化载体161个
引育创新型项目8000多个
青年创新人才5.5万余人
为在孵企业提供投融资支持6.7亿元
创业创新需要胆识
过去创业主要靠“胆”
如今创新主要靠“识”
杭州融合记
“要转化，得先验证”
为什么要建概念验证中心
这是构筑科技成果转移转化
首选地的重要环节
大学毕业后
李天翔和团队研发出一套
智能建造工业互联网操作系统
想要实现落地转化却困难重重
如何验证市场前景、评估产业化潜力等
都是亟须解决的问题
这套操作系统经推荐进入
杭州市大数据智能概念验证中心项目库
中心帮助验证操作系统的可行性
并围绕产品体系给予研发支撑
两个月后
项目得到初步验证
公司顺势成立
近年来
杭州市相继建立30个概念验证中心
概念验证体系
紧密链接先进技术、孵化体系、产业应用
有助于新技术、新模式、新业态发展
有力支撑杭州全产业链发展
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