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浙江三记

2024年09月12日10:10 | 来源：人民网-人民日报
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作为改革开放先行地的浙江，以进一步全面深化改革的排头兵的姿态，勇当中国式现代化的先行者，以“浙江之窗”展现中国改革开放大美画卷。

义乌换“衣”记

“政府有为”更多体现在推动“市场有效”

小孩子成长太快

而衣服太小

“得给成长快的孩子换上一件大衣服”

2005年

义乌国际贸易额首超国内贸易额

作为一个县级市

政府管理权限已经跟不上发展速度

改革势在必行

义乌这个“成长快的孩子”

开启“换大衣服”进程

2006年11月

浙江省对义乌实行史无前例的扩权

2009年7月

原金华海关义乌办事处升格为义乌海关

……

“换上大衣服”的义乌

不断长高长壮

2011年到2023年

外贸进出口总额增长了20多倍

在新时代全面深化改革中

成长更快的“世界小商品之都”

持续上演换“衣”记

一次次换新“衣”的过程

是一次次“无中生有”

创新创造的过程

也是一次次集聚

各种生产要素的过程

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温州创业记

“过去创业就是创新，如今创新才能创业”

作为新型研发机构和孵化平台

温州中国眼谷2020年6月开园

布局眼视光装备、智慧医疗等产业

累计注册科技型企业240余家

教育、科技、人才齐聚

作为温州市

培育新质生产力的

专业孵化平台

包括眼谷在内的

“一港五谷”竞相发展

中国眼谷

从无到有、从小到大

是新时代做大创新平台的生动写照

2022年4月

温州启动大孵化器集群建设以来

建设市级以上孵化载体161个

引育创新型项目8000多个

青年创新人才5.5万余人

为在孵企业提供投融资支持6.7亿元

创业创新需要胆识

过去创业主要靠“胆”

如今创新主要靠“识”

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杭州融合记

“要转化，得先验证”

为什么要建概念验证中心

这是构筑科技成果转移转化

首选地的重要环节

大学毕业后

李天翔和团队研发出一套

智能建造工业互联网操作系统

想要实现落地转化却困难重重

如何验证市场前景、评估产业化潜力等

都是亟须解决的问题

这套操作系统经推荐进入

杭州市大数据智能概念验证中心项目库

中心帮助验证操作系统的可行性

并围绕产品体系给予研发支撑

两个月后

项目得到初步验证

公司顺势成立

近年来

杭州市相继建立30个概念验证中心

概念验证体系

紧密链接先进技术、孵化体系、产业应用

有助于新技术、新模式、新业态发展

有力支撑杭州全产业链发展

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(责编：王震、陈键)
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