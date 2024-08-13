本报记者 窦瀚洋

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近年来，浙江杭州加速创新链与产业链融合，完善科技成果转移转化机制，相继建立30个概念验证中心，助力科技成果转化落地。完善培育机制，畅通申请渠道，提供全程服务……一系列创新举措有效帮助科技成果转化走稳第一步，科技企业创新活力不断增强。

科技成果转化是科技创新的重要一环，概念验证则是科技成果转化的重要一环。近年来，浙江省杭州市聚力完善科技成果转移转化机制，相继建立30个概念验证中心，加速创新链与产业链融合，实现“从0到1”的科技成果转化。

要转化，得先验证。概念验证需要耗费大量人力物力财力，仅靠企业自己往往实力不足，概念验证中心的出现为解决这一难题提供了新选择，能够有效提高科技成果转化率。概念验证中心如何助力企业走稳科技成果转化的第一步？记者进行了走访。

从院校主导到市场参与，完善培育机制

2022年2月，杭州市提出加快构筑科技成果转移转化首选地；同年11月，又围绕五大产业生态圈，启动建设15家概念验证中心。

为什么要建设概念验证中心？

杭州市科学技术局高新技术发展与产业化处处长陈希杨介绍，概念验证中心建设是构筑科技成果转移转化首选地的重要环节。

“在调研学习国内外一些经验做法后，我们制定出台了《杭州市概念验证中心建设工作指引（试行）》，一边探索，一边推进全市概念验证中心建设。”陈希杨说，“我们按照‘定向组织+公开征集’的方式选育，先后收到近百家机构想要申报创建概念验证中心的需求。”

如何从大量的申报中筛选、甄别合适的培育对象？

“首先对照工作指引中的认定条件进行筛选，同时，团队能力及机构自身科研实力也是我们比较看重的。”陈希杨介绍，筛选出基础条件较强的机构后，再组织评审会开展现场路演，对这些机构进行遴选。“概念验证中心是围绕杭州的主导产业来建的，这在遴选过程中也会作为考量指标之一。”

据了解，在首批杭州市概念验证中心中，有掌握着丰富科研资源的院校链条型概念验证中心，也有拥有成熟市场经验的大企业垂直型概念验证中心。

在杭州，概念验证中心采用“先创建、后认定”的方式进行培育和建设；在服务模式和收益方面，各验证中心结合自身基础进行探索。“我们对培育型概念验证中心予以50万元补贴，成熟认定后，会根据服务绩效给予最高500万元资助。”陈希杨介绍，“今年我们将通过综合评价，选出几家在培育期已发展成熟的创建单位，进行正式挂牌。反之，做得不好的则会面临淘汰。”

从概念验证到产品落地，畅通申请渠道

“我们从事的人工智能建造是一个交叉领域，将建筑学和人工智能这两个学科融合成适配市场需求的领域，难度不小。”墨力云智能科技有限公司首席执行官李天翔介绍，作为一家专注人工智能和数字建造领域的科技企业，企业的顺利发展离不开概念验证中心的帮助。

大学毕业后，李天翔和团队研发出一套智能建造工业互联网操作系统，想要实现落地转化却困难重重。“如何验证市场前景、评估产业化潜力等，都是亟须解决的问题。”李天翔说。

2023年1月，李天翔的操作系统经推荐，进入浙江大学计算机创新技术研究院的杭州市大数据智能概念验证中心项目库。“中心的公共技术服务平台、人工智能普适化平台等，帮助我们验证操作系统的可行性，并围绕产品体系给予研发支撑。”李天翔说，两个月后，项目得到初步验证，公司顺势成立。

除了推荐渠道，杭州市大数据智能概念验证中心还通过发布入库项目征集公告，招引了一批优质的新一代人工智能应用类创业项目。“概念验证中心收到申请后，会组织评审会，邀请学术、产业、投资界等领域专家，结合中心资源，评估项目技术价值和商业化前景。项目正式入库后，我们将围绕团队发展需求，安排相关专家进行多维度辅导，加速验证过程，推动项目尽快转化落地。”大数据智能概念验证中心相关负责人介绍。

“我们入驻研究院的国家级孵化器后，享受房租减免政策，并在概念验证中心专业服务团队的指导下成功申报了激励项目，获得萧山区创业启动资金等扶持。”李天翔告诉记者，概念验证中心为企业提供了政策、人才等方面支持，减轻了企业在初创期的资金压力。

“从概念孵化到企业化运营阶段，大数据智能概念验证中心给我们提供了清晰的发展思路。”李天翔说，企业运营后，概念验证中心还针对企业架构提供了相关咨询服务，并帮忙对接资源，“整个服务流程很完整，让我们少走了很多弯路，目前公司已有数百万元的订单落地。”

从科研人才到专业团队，提供全程服务

“经过中心评估，你们这款绵柔保湿纸巾的技术概念，达不到同类进口产品水平。想解决就要继续进行技术攻关，建立产品标准体系，再考虑转化。”

前不久，某纸巾生产企业联系到杭州市杭化生物基新材料概念验证中心。“信心满满地找来，没想到还是跟市场热销产品存在差距，给我们浇了盆清醒的冷水。”企业负责人说。

对此，杭州市化工研究院院长、杭州市杭化生物基新材料概念验证中心主任姚献平直言不讳：“概念验证的目的在于揭示科研成果是否具备转化潜力，我们的科学判断很重要，必须对前来验证的企业负责。”

在姚献平看来，科技成果转化流程是个闭环。在验证过程中，首先要对整个转化链条进行识别，帮助项目团队找出缺链、弱链部分，再有针对性地进行填补、强化，把第一步走稳。

“科技成果转化是系统工程，项目立项是否以市场需求为导向、产品生产工艺是否完善，以及项目团队是否专注于发表高质量论文而忽略转化条件等，我们要对这些关键步骤严格把关。”姚献平说，像这家纸巾生产企业，就是看中了市场而忽略了技术攻关，“将其吸纳入中心后，我们会先帮助企业攻克技术难题，再指导成果转化。”

在这个过程中，概念验证中心除了在技术研发、中试验证、应用推广、指标检测等方面提供相应支持，还会成立指导小组，从技术、工程化、资金等方面同步进行指导。

李天翔对这一点深有感触。“刚入驻不久，杭州市大数据智能概念验证中心就为我们组织了一次媒体访谈，让我们详细介绍了公司特色、未来前景等，让市场更全面地了解我们。”李天翔说。

“目前我们概念验证服务专业化人才队伍中的专职服务人员不少于5人。此外，还建立了由院士领衔，包括学术界、产业界、投资界等专家组成的概念验证服务顾问专家团队，总人数超过20人。”姚献平说。

“概念验证体系紧密链接先进技术、孵化体系、产业应用，有助于新技术、新模式、新业态发展，将有力支撑杭州全产业链发展。”杭州市副市长胥伟华介绍，下一步，杭州将整合创新资源、加大要素匹配支持，加快构建集项目、人才、资本、场景、平台、企业于一体的生态体系，吸引更多创新技术（项目）来杭验证，就地交易、就地转化、就地应用，助力科技成果转化落地。

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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