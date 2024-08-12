人民网武汉8月12日电 （记者孙阳、任峰涛、栗翘楚）人工智能，不但改变人们生产生活，更能刷新城市的“颜值”与“气质”。8月13日，人民网“梦幻灵境”AI展演中心（武汉）将正式开馆。

据悉，展演中心（武汉）建筑面积4000平米，设有前沿AI技术与应用互动体验区、AI节目全息演出区、AI研学培训区等，致力于成为面向广大青少年、市民游客和机关企事业单位的科技素养教育馆、新型消费打卡地、科技新品发布场，为地方打造文旅新名片、科普新阵地和招商引资提供新载体。

人民网“梦幻灵境”AI展演中心（武汉）即将开馆。人民网记者 任峰涛摄

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人民网“梦幻灵境”AI展演中心（武汉）即将开馆。人民网记者 任峰涛摄

人民网“梦幻灵境”AI展演中心（武汉）即将开馆。人民网记者 任峰涛摄

人民网“梦幻灵境”AI展演中心（武汉）即将开馆。人民网记者 任峰涛摄

人民网“梦幻灵境”AI展演中心（武汉）即将开馆。人民网记者 任峰涛摄

人民网“梦幻灵境”AI展演中心（武汉）即将开馆。人民网记者 任峰涛摄

(责编：杨曦、吕骞)

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