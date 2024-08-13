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多元运动场景创新 推动暑期消费热度攀升

人民网记者 黄盛
2024年08月13日09:04 | 来源：人民网
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火热的暑期，体育消费热度持续攀升。中小学生们在父母的陪伴下奔向全国各地体验骑马、划船和各种球类运动；大学生趁着暑假在各地越野登山徒步，在山林间感受天地的辽阔奇绝；中老年人在北京红领巾公园参加百人站桩活动，感受“慢”运动带来了惬意与健康……

近年来，随着居民更加注重生活品质、运动健康意识增强，多元化的体育运动场景正成为消费新增长点。特别是近期在巴黎奥运会前后，网球、游泳、乒乓球、骑行、瑜伽、攀岩等运动热情持续被激活，一些适合不同年龄层、具有不同运动特点的体育场景，也显现出较大的消费活力。

业内人士认为，2024年是“体育大年”，游泳世锦赛、足球欧洲杯、F1中国大奖赛、巴黎奥运会已先后上演。就今年暑期而言，刚刚结束的巴黎奥运会叠加8月8日全民健身日，使得体育消费热潮从中国优势项目的羽毛球、乒乓球，到今年夺金热门项目网球，再到骑行、冲浪、攀岩等小众运动持续被激活，各地迎来了运动消费热。

体育消费市场规模也在持续扩大。京东消费及产业发展研究院发布的《2024 上半年体育消费报告》显示，2024 年上半年京东运动整体销售金额较2019年同期倍数增长，其中滑雪运动、骑行运动、户外鞋服、体育用品、棋牌麻将、户外装备的销售金额同比增速均在 150%以上。从消费趋势来看，体育市场呈现出热门运动持续升温、小众运动加速大众化、不同年龄层群体加入“慢节奏”运动、高净值人群热衷极限运动等特点。

“我以前是医院的常客，现在我尝试慢节奏运动，提高免疫力，少跑医院。”70岁的张文说，他患有类风湿和高血压，最近正在跟着千尺学堂线上课学习站桩。

“站桩节奏慢，不受天气和场地限制，很适合我这样没有运动基础的老年人，也更容易长期坚持。”张文告诉记者，在他的朋友圈中，站桩、八段锦等线上课销量持续增加，线下训练营更是一位难求。“8月底在北京望京举办的站桩线下训练营一上线，200个名额瞬间就报满了，老师忙不过来，不敢放开收课。”张文说，“慢”节奏锻炼方式以及太极棍、太极剑等中国传统运动项目越来越受到中老年消费者青睐。

就年轻群体而言，网球成为今年夏天的时尚热潮。特别是中国女子网球运动员郑钦文在巴黎奥运会上获得女子单打冠军后，网球成为时尚健康的代名词，网球场馆、鞋服、装备消费市场迎来大量消费者。抖音生活服务数据显示，奥运开赛后网球运动热度明显攀升，7月26日至8月5日，抖音里网球馆相关团购订单量同比增幅高达184%。

“暑期一直是网球培训的旺季，今年暑期开设的6期网球夏令营均已满员，共有超过200名学员入营。最近在工作日晚上预约场地和网球课的成年人也明显多于去年同期。”北京一家网球俱乐部负责人赵先生告诉记者。

如何让多元化的运动消费持续“长红”？近日国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点。星图金融研究院高级研究员付一夫认为，培育服务消费新增长点，就是不仅要向新、求新，还要向传统求新，在服务消费的各个细分领域中挖掘潜力，为消费者提供高品质、个性化的服务体验，从而推动国内服务消费向更高层次发展。

(责编：孙红丽、吕骞)
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