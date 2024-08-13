人民网北京8月13日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，未来一周，受强降雨影响，海河流域滦河、潮白河，黄河流域渭河，长江流域岷江，珠江流域西江干支流，辽河流域辽河、大凌河，鸭绿江等河流可能发生洪水过程，暴雨区内中小河流洪水和局地山洪灾害风险较高。

8月12日上午，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持防汛周会商，滚动分析乌苏里江、黄河流域北洛河等河流防汛形势，分析研判全国汛情发展态势，针对性安排部署重点防御工作。

李国英表示，乌苏里江干流洪水于12日5时全线超警，预报14日前后将全线超过保证水位，洪水过程将持续至8月下旬；北洛河发生高含沙洪水正向下游演进，汇入渭河后进入黄河，三门峡、小浪底等水库面临高含沙洪水考验。防汛形势依然严峻复杂。

李国英强调，要更加关注今年多次发生洪水的河流，充分认识到后发洪水比前场次洪水风险更高、出险几率更大；更加关注每一局地发生的山洪灾害风险，决不能因其影响范围小而不把其置于最重要防御目标。

李国英要求，进一步提高防御措施的针对性、精准性、时效性。做好山洪灾害防御，充分发挥山洪灾害防御体系作用，加强监测预报，及时发布预警信息，严格落实临灾预警“叫应”机制和“谁组织、转移谁、何时转、转何处、不擅返”五个关键环节责任和措施，确保人员不伤亡。密切关注后续台风生成、发展态势和移动路径，提前做好防范应对措施。

此前，8月6日至8日，甘肃省发生持续性强降雨，平凉市泾川县局部降雨超200毫米，最大点雨量278.9毫米，最大小时雨量124.7毫米（7日0时至1时）。罗汉洞乡澜泥河和巨家沟（均为泾河一级支流）暴发山洪，洪水外溢进入村庄，淹没深度达1.6米。甘肃省地方水利部门依托已建山洪灾害“预报预警、监测预警、现地预警”多阶段递进式预警体系，及时发布预警信息，第一时间提请基层政府组织转移泾川县罗汉洞乡土堑坳村（巨东社、巨西社）、罗汉洞村（沟西社、沟东社）受威胁群众78户187人，无一人伤亡。

(责编：孙红丽、吕骞)

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