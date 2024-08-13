人民网武汉8月13日电 （记者孙阳、王天乐、栗翘楚、赵晨）戴上VR，通过“时空穿梭机”体验深地一号地下奇妙之旅；给个指令，机器狗灵活地完成各种动作；面对屏幕，与苏东坡进行顺畅无阻的交流与对话……8月13日，人民网联合湖北省有关部门共同启动“AI湖北行动”，人民网“梦幻灵境”AI展演中心正式开馆。

展演中心设有AI技术与应用互动体验区、AI节目全息演出区、AI研学培训区，不仅是展示全球多领域AI技术与应用和成果的窗口，也是助推AI产业融合发展、交流合作的平台。

(责编：王仁宏、吕骞)

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