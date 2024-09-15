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8月下旬，国产首款3A游戏《黑神话：悟空》全球同步上线，一经发售，相关词条迅速登顶海内外多个社交媒体热搜榜单，持续刷新在线玩家纪录。

今年前7个月，我国入境旅游人次大幅增长，外籍人员来华观光达到572.2万人次，同比分别增长403%，“china travel”风靡海外社交平台。

数字游戏产品“出海”与出入境旅游，近期看似不相关的两个新闻热点，共同印证着我国服务贸易的巨大潜力。

9月12日，2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京开幕。透过众多国内外企业的参展热情，可以感受到中国市场的巨大引力和活力。据统计，上半年我国服务业增加值同比增长4.6%，服务业对国民经济增长的贡献率为52.6%；前7个月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口同比增长14.7%，其中旅行服务增长迅猛，同比增速达48.5%，为服务贸易第一大领域。

这一巨大市场开放发展的利好还在密集释放。近日，国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，在构建新发展格局中具有重要作用。加快发展服务贸易是扩大高水平对外开放、培育外贸发展新动能的必然要求。

据世贸组织统计，2013至2023年，全球服务出口年均增长4.9%，约为货物出口增速的两倍，服务贸易占货物和服务贸易总额的比重增加到四分之一。服务贸易高质量发展是一国经济结构转型升级的重要体现，也是服务经济时代进步的重要特征。

“我国作为全球服务贸易第一大发展中经济体、世界第二大服务进口市场，正处于服务贸易创新提升的重要机遇期。”北京林业大学经济管理学院教授万璐接受人民网记者采访时表示，《意见》作为今后一个时期服务贸易发展的重要指导性文件，对推动服务贸易制度型开放作出全面系统部署，将大力激发服务贸易发展新动能，促进“自上而下”和“自下而上”的开放探索形成协同创新合力，以服务贸易数字化、智能化、绿色化为着力点，加快形成和发展新质生产力。

从2015年首次超过50%，到2023年达到54.6%，我国服务业增加值已连续9年占据国民经济半壁江山。万璐表示，2023年，虽然我国服务贸易仍存在逆差，但知识密集型服务贸易实现3676.7亿元顺差，同比增长423.5亿元，数据从侧面反映出信息技术在提升服务业规模生产和贸易方面的关键作用，而我国服务贸易顺差的首要来源就是电信、计算机和信息服务等细分类别。

“提升我国服务贸易国际竞争力，从根本上看，就是要提升服务业生产率以及服务的贸易效率。数字时代赋予了服务贸易新面貌、新形式、新动能。在此背景下，促进以数字技术改善服务业自身生产率、以数智化创新可贸易的服务、以数据畅通提升服务的贸易效率，将成为提升服务贸易国际竞争力的重要抓手。”万璐说。

今年3月，商务部发布了适用于全国范围和自贸试验区的两张跨境服务贸易负面清单，在更大范围内推进自主开放，在全国形成了跨境服务贸易领域梯度开放体系。相关部门在自贸试验区和海南自贸港，对自然人职业资格、专业服务、金融、文化等领域分别作出了一些开放安排，主动扩大服务市场开放，目前这些开放举措都在有序推进落地中。

除自贸试验区外，我国还将推进更多开放平台的建设。

记者从服贸会上获悉，北京海关负责人对外公布，北京亦庄综合保税区正式获国务院批复同意设立。亦庄综保区的成功获批，为北京市综保区版图再添承载先进制造业创新发展的重要功能区，形成覆盖保税研发、仓储物流、高端制造以及服务贸易等新发展格局重要领域的产业集群，标志着北京市“四区两场”对外开放平台新发展格局基本形成。

北京海关企管处处长杨燕冬介绍，北京海关将不断推动亦庄综保区与北京自贸试验区“双向赋能”“双向融合”，助力构建具有经开区主导产业集群发展特色的外向型经济体系，着力打造以新质生产力培育发展为核心的综合保税区。

(责编：郝帅、吕骞)

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