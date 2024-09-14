中秋将至

西瓜、甜瓜等

消夏水果开始退场

苹果、梨、大枣

猕猴桃、石榴等

秋季水果迎来了高光时刻

被当作吉祥果的石榴

以其光亮圆润的果实

红宝石般的果粒、甘甜的汁水

成为节日餐桌上的明星

黄正伟 摄

伴驼铃而来的“珍树奇果”



石榴，又称安石榴

是千屈菜科石榴属

落叶灌木或小乔木

原产巴尔干半岛至伊朗

及其邻近地区

全世界的温带和热带都有种植

我国栽培石榴的历史

可上溯至汉代

晋张华《博物志》载

“汉张骞出使西域

得涂林安石国榴种以归

故名安石榴”

石榴传入我国之初

被视为

“天下之奇树

九州之名果”

主要作观赏之用

种植于皇家苑囿

到了东汉、魏晋南北朝时期

逐渐进入寻常百姓家

成为人们园篱中的佳果

并由长安推广到各地

如今

石榴栽培遍布大半个中国

主产区分布于

山东峄城、陕西临潼

河南荥阳、安徽怀远

云南蒙自、四川会理

新疆和田、喀什等地区

临潼净皮甜

峄城大红袍

叶城甜、皮亚曼

会理突尼斯软籽石榴等

都是本产区的优良品种

目前

我国已自主选育石榴品种115个

其中审定软籽石榴品种4个

获得植物新品种权的

软籽石榴品种6个

黄正伟 摄

长于横断山深处的“红色玛瑙”



凉山彝族自治州会理市

位于四川省最南端

西南横断山脉东北部

青藏高原东南边缘

属中亚热带西部半湿润气候

冬无严寒、夏无酷暑

雨量集中、干湿季分明

昼夜温差大、土壤肥沃

是理想的石榴种植区

全国石榴第一大县

作为我国石榴

上市最早的产区之一

每到成熟季

沉甸甸的石榴如同

硕大的红玛瑙缀在枝头

会理的软籽石榴

本源自突尼斯

1986年

为纪念两国建交

突尼斯共和国给中国

送了6棵石榴苗

这6棵石榴苗最后

落户郑州果树研究所

被命名为“突尼斯1号”

会理于2009年引入

突尼斯软籽石榴品种

种植面积和产业规模

迅速扩大

目前全市种植的石榴

99%以上为软籽石榴

口腔里榨汁的“专属快乐”



会理的软籽石榴

果大皮薄、粒大籽软、味甜汁多

一般单果重400-500克

特大果能达到1250克

轻轻一掰

就能看到排列紧密

晶莹剔透的红色果肉

拿在手上像是

一捧明艳的红宝石

吃的时候能够放心大嚼

实现“吃石榴不吐石榴籽”

轻咬一口

石榴汁在口中瞬间迸开

石榴美味

但采摘不易

每年采摘季

来自云南、广西

贵州、湖南等省份的

采摘工人可达2000多人

一天下来

工资能达到200元至300元

高峰期可达600元

李鹏 摄

2023年

会理市石榴种植面积40余万亩

产量77.4万吨

为果农带来43.34亿元的收入

产值高达63.34亿元

石榴果品及系列加工产品

除了销往国内各大中城市

还远销泰国、马来西亚

新加坡、印度尼西亚

俄罗斯等国际市场





丰收时节

果农的声音

从直播间传向世界

绵延的货车满载甜蜜

驶出大凉山

远方的人们

谁能拒绝

在口腔里榨汁的快乐呢？

黄正伟 摄



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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

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支持｜凉山州委宣传部 会理市融媒体中心

(责编：孙红丽、吕骞)

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