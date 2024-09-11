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向“新”发力 前8个月我国货物贸易保持增长

人民网记者 栗翘楚
2024年09月11日14:24 | 来源：人民网
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今年前8个月，在全球经济增速放缓、外需减弱的背景下，我国外贸仍保持稳定增长，展现出强大韧性和活力。日前，海关总署发布数据显示，今年前8个月，我国货物贸易（下同）进出口总值28.58万亿元人民币，同比（下同）增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。

前8个月进出口保持增长离不开国内外需求共同带动。世界贸易组织近日发布报告指出，2024年第三季度全球货物贸易保持复苏态势。海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，我国经济运行持续回升向好，从各经济体最新数据看，上半年我国出口、进口全球份额都稳中有升。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授、全球创新与治理研究院执行院长吕越表示，我国经济运行延续回升向好态势，国内市场消费需求持续恢复，为货物贸易进出口的良好表现提供了坚实基础。此外，随着外贸政策红利不断释放，科技创新带动产业创新，商品结构持续优化，均为贸易顺差的显著增长作出贡献。

从地区来看，新兴市场成为我国外需重要增量。今年前8个月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值4.5万亿元，增长10%，占我国外贸总值的15.7%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口13.48万亿元，增长7%。

天风证券宏观首席分析师宋雪涛表示，我国出口目的地多元化，对单一地区的依赖程度下滑，出口韧性更高。8月份出口成绩较好，也得益于非洲、拉美等地区市场需求拉动。

传统出口商品稳定增长、高新技术和高端装备制造出口增速显著、外贸新业态新模式快速发展是我国外贸的显著特点。今年前八个月，我国机电产品占出口比重近6成，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路、汽车和手机出口保持增长。

宋雪涛表示，中国占全球的出口份额持续回升。受益于国内产业结构持续优化，以汽车等行业为代表，中国企业在全球竞争力持续提高。未来，随着技术进步、新兴市场开拓等带来的全球份额提升优势或尚未结束，份额对出口的支撑延续。

(责编：孙红丽、吕骞)
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